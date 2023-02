Las fotos de la infancia de Coti de Gran Hermano 2022 y una profunda reflexión: "Esta soy yo"

"Así soy yo, amo la comida, no me da culpa, disfruto mucho viajar y mirar películas, no me gusta el gimnasio, (lamentablemente) prefiero los deportes competitivos, la competencia es mi combustible. Desde que tengo memoria soy terrible, la gente siempre se acuerda de mis travesuras, me encanta dejar huellas", siguió profunda.

Y remarcó: "Soy una persona a la que llegas a amar o a odiar, pero sé que la gente que me llega a amar, realmente lo hace con todo su corazón y es lo que más me importa. Considero que tengo muchísima suerte, porque la gente de mi alrededor no me ha soltado la mano, y porque siempre que me propuse algo, lo logré, no importaba que tan loco o imposible fuera, siempre le puse muchas ganas a todo lo que hacía y era ir por todo siempre, por más que muchas me tocó pasar por injusticias y a veces sentía que ya no podía más".

"Desde chiquita siempre soñé con estar en la tele, ser conocida, que haya gente hablando de mí… Muchos de mis sueños ya se cumplieron, le debo todo a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi gente; no sabes lo agradecida que estoy con todo el amor que he recibido", comentó Coti.

Y cerró: "Recuerden que todo lo que dan vuelve y que todo pasa por algo (y si no pasa, también es por algo). Yo sé que el hecho de estar hoy acá, no es casualidad y por eso voy a seguir luchando y a nunca bajar los brazos. (Nunca dejen que nadie les diga que no pueden)".

Coti de Gran Hermano 2022 se sometió a nuevos retoques estéticos y mostró cómo quedó

Desde que salió de la casa de Gran Hermano 2022, Coti Romero decidió enfocarse en su nuevo objetivo: continuar trabajando en los medios y consagrarse como una figura.

En ese camino, la correntina decidió hacerse algunos cambios físicos. Hace unos días, la rubia contó que colocó relleno en los labios para tenerlos más voluminosos.

En un video que subió a sus historias en Instagram, Coti se mostró en un centro de estética y reveló que se sometió a una armonización facial para verse espléndida.

"Siempre lo hacemos y no es permanente esto, pero es lo mejor del mundo para que sigan hablando", dice la correntina en dicha grabación, donde luce bellísima frente a la cámara.