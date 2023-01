La contundente respuesta de Coti de Gran Hermano 2022 a las críticas por los precios de sus canjes

Así, consultada sobre el asunto en su visita al programa de streaming Biri Biri, Coti Romero hizo su descargo con mucha convicción. "Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”, disparó de entrada.

Coti Romero - La que puede, puede - Captura Biri Biri.jpg

Al tiempo que aclaró: “Soy influencer desde hace mucho. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”.

Y como para cerrar el tema, la novia del Conejo concluyó altiva: “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, 'que hagan lo que quieran'. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”. ¿Quedó claro?

El importante cambio físico de Coti Romero de Gran Hermano 2022

El domingo 1° de enero, el público decidió eliminar a Coti Romero de Gran Hermano 2022, con el contundente 67,35 % de los votos. La correntina usó la espontánea contra sus amigas y eso le costó caro.

Tras su paso por el reality, la novia de El Conejo expresó sus ganas de seguir en los medios. Incluso, se postuló para ser panelista de LAM.

Coti Romero labios.jpg

En el inicio de su carrera en los medios, Coti decidió someterse a un cambio estético en el rostro. La correntina fue a un especialista para colocarse relleno en los labios y lucir una boca con mucho más volumen.

En su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano 2022 compartió una foto, donde luce su nueva apariencia. Sin dudas, ¡bellísima mujer!