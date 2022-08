Las fotos de los ex participantes de El hotel de los famosos juntos en la cama

el-hotel-de-los-famosos.jpg

Más tarde, el ex asistente de La ruleta de tus sueños (América TV) fue a un boliche, donde estaban Alex Caniggia, El Turco García, Chanchi Estévez y Lissa Vera, los integrantes de "la familia".

El hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia se quedó con el premio mayor: 10 millones de pesos. Después de su experiencia en El hotel de los famosos, el mediático tendría un contrato con Boxfish TV para continuar en otro programa de la misma productora.

La reacción de Martín Salwe cuando le preguntaron si era el "topo" de la producción en El hotel de los famosos

Martín Salwe fue el participante más odiado dentro de El hotel de los famosos. El locutor fue un verdadero estratega porque generaba situaciones de conflicto y lograba desestabilizar a sus compañeros.

El viernes, a poco de la final, el joven estuvo en LAM (América TV) y habló de su rol en el programa. "Yo entré a jugar y a ganar. Yo buscaba todo el tiempo hacer cosas y nos peleemos todos", manifestó.

"¿Vos eras el topo de la producción? ¿Eras el que armaba las situaciones?", le preguntó Ángel de Brito, en referencia a las versiones indicaban que él respondía a las ordenes de los productores para generar reacciones entre los participantes.

Salwe soltó una risa, negó esa versión y dijo que los productores lo "mataban" con los momentos que mostraban de él. "Yo siento que no la producción no me acompañó. Me mataron", aclaró.

Al finalizar, el locutor reveló quién era el verdadero topo dentro de El hotel de los famosos. "Yo creo que el 'topo' era mi jefe. El capo. Chanchi Estévez", concluyó el ex concursante del reality.