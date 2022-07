Matías Schrank, el ex Gran Hermano que quiere entrar a El hotel de los famosos: "Sería el más equilibrado y estratega"

Y hace unos días volvió a ser noticia tras confirmar que se postulaba nuevamente para entrar a Gran Hermano 2022, que vuelve a Telefe. “Me anoté de nuevo, qué se yo”, señaló en sus redes al mostrar el formulario de inscripción.

Tras haber llegado a la instancia final, quien era en ese momento el más joven de la casa, Matías bajó el perfil y se alejó de los medios, al menos hasta ahora que ya hizo públicas sus ganas de regresar al ruedo.

Como si fuera poco, Schrank también compartió sus ganas de estar en la segunda temporada de El hotel de los famosos, que terminó el lunes pasado en la panrtalla del Trece consagrando a Alex Caniggia como el gran campeón.

En diálogo con PrimiciasYa, Matías señaló: "Me postulo para El hotel de los famosos 2, sería el más equilibrado y estratega de todos. Estratega por juego, como lo hice en Gran Hermano. También por conocer y haber estudiado el comportamiento humano". ¿Lo llamarán?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matías Schrank (@matiasschrank)

Filtraron un sorpresivo dato sobre la grabación de la final de El hotel de los famosos

Como se hizo en MasterChef Celebrity, para que no se filtre quién era el ganador de El hotel de los famosos entre Alex Caniggia y MartÍn Salwe se grabaron dos finales.

Y el hijo de Claudio Caniggia terminó ganando, pero parece que no fue fácil la grabación del momento en el que se imponía el exlocutor de ShowMatch.

“Me contaron que Alex no quería grabar la final en la que perdía. ¿Es verdad?”, les consultó Pampito en Mañanísima a varias de los famosos que pasaron por el realiy del Trece.

“Tenían que hacer el momento donde él no ganaba y él no quería hacerla”, señaló el periodista, sobre la actitud del mediático ante la posibilidad de que no se impusiese en la competencia.

Por su parte, Walter Quejeiro admitió que fue difícil el último día de filmación. “Era muy tarde, las tres de la mañana cuando se terminó de grabar”, dijo.

“Me acuerdo que gritaba ‘nooo, me re cabió’... Se sintió más real cuando dijeron que ganaba Alex”, opinó. Por último, Pampito señaló: “Él tenía la actitud desde el principio de ganador. Sabía que iba a ganar”.