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Estremecedor testimonio

Un ex amigo de La Maciel de Gran Hermano reveló sus secretos más oscuros: "Si te tiene bronca..."

Uno de sus ex amigos habló en Secretos Verdaderos y describió el presunto modus operandi de La Maciel, en el marco de las denuncias por explotación sexual que recibió.

11 abr 2026, 21:58
Un ex amigo de La Maciel de Gran Hermano reveló sus secretos más oscuro: Si te tiene bronca...
Un ex amigo de La Maciel de Gran Hermano reveló sus secretos más oscuro: Si te tiene bronca...

Un ex amigo de La Maciel de Gran Hermano reveló sus secretos más oscuro: "Si te tiene bronca..."

Hace algunas semanas salió a la luz una historia tan delicada como inquietante que tiene como protagonista a Jessica La Maciel, participante de Gran Hermano. Según trascendió, su nombre habría sido mencionado en el marco de una causa vinculada a presunta explotación sexual infantil, una acusación de extrema gravedad que conmocionó tanto dentro como fuera del ámbito televisivo.

El tema comenzó a escalar a partir de versiones que circularon en redes sociales y programas, donde se hablaba de al menos 18 denunciantes que habrían decidido presentarse ante la Justicia para exponer sus testimonios. El volumen de las denuncias y la sensibilidad del tema encendieron las alarmas y pusieron el foco en la necesidad de que la investigación avance con claridad.

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El encargado de dar a conocer los testimonios de presuntas víctimas fue Alex Gatica, quien los difundió a través de un grupo de WhatsApp. A partir de ese espacio comenzaron a circular distintos relatos que, con el correr de los días, tomaron mayor visibilidad.

“La que más me impactó fue la de Ayelén, que me dijo: ‘Yo no le quiero bancar más la parada a La Maciel’. Sale a bailar y se cruza con las hijitas de ella, que después, se ve, le avisaron que estaba ahí. Esa noche, o la anterior, entró La Maciel por la ventana a la casa de Ayelén y la cagó a palos. Entró a la casa que vivía con otras chicas trans", relató Alex en Secretos Verdaderos (América TV).

“Además de agarrarte en la parada o en la zona de noche, si te tiene bronca, te busca y te encuentra; si te tiene que desaparecer, ni lo duda", aseguró, al describir el clima de temor que, según su testimonio, se generaba alrededor de La Maciel en el contexto de las denuncias en su contra.

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Qué dice la denuncia contra La Maciel de Gran Hermano

El reality Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vuelve a quedar bajo la lupa por una situación que, por el momento, se mantiene en el plano judicial y en etapa de investigación. Desde su inicio, el programa ha estado atravesado por distintas polémicas, y en esta oportunidad el foco se posa sobre una de sus participantes.

Según trascendió en las últimas horas, existiría una denuncia por presunta explotación sexual que involucra a Jessica Maciel. La presentación ya habría sido realizada ante la Justicia y estaría siendo analizada, aunque hasta ahora no hay resoluciones firmes ni conclusiones definitivas. En ese marco, la información que circula se maneja con cautela y en potencial.

"Jéssica Maciel está denunciada en la Justicia poraveriguación de ilícito, todavía no hay nada comprobado”, comenzó Ángel de Brito en LAM (América TV), dejando en claro que se trata de una causa en curso contra quien ingresó a la casa a mediados de marzo. Según explicó, la denuncia habría sido impulsada el 21 de marzo por una asociación civil vinculada a víctimas de explotación sexual en la zona de San Martín.

Dentro de lo que trascendió públicamente, los testimonios que formarían parte de la denuncia describen, siempre en potencial, un entramado que está siendo analizado por la Justicia. “Las víctimas comentaron que fueron captadas por Jessica Maciel cuando tenían entre 16 y 17 años, que las convocaba a su casa particular, que las presentaba en sociedad ante otras mujeres trans ”, leyeron al aire. Y sumaron un dato que generó fuerte impacto: “Tenía que pagarle a ella o a quien ella designada”.

En esa misma línea, los relatos también mencionarían un sistema de exigencias económicas que se mantendría independientemente de la actividad realizada. “Si no le pagaba les exigía el dinero hayan trabajado o no”. Además, dentro de esas versiones, aparecen referencias a situaciones de violencia que estarían siendo consideradas en el marco de la causa: “Se escapaban cuando venían a recolectar el dinero hasta que una noche fueron acorraladas con palos, fierros, las encerraron y las molieron a palos ”.

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