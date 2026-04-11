Un ex amigo de La Maciel de Gran Hermano reveló sus secretos más oscuros: "Si te tiene bronca..."

“Además de agarrarte en la parada o en la zona de noche, si te tiene bronca, te busca y te encuentra; si te tiene que desaparecer, ni lo duda", aseguró, al describir el clima de temor que, según su testimonio, se generaba alrededor de La Maciel en el contexto de las denuncias en su contra.

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Qué dice la denuncia contra La Maciel de Gran Hermano

El reality Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vuelve a quedar bajo la lupa por una situación que, por el momento, se mantiene en el plano judicial y en etapa de investigación. Desde su inicio, el programa ha estado atravesado por distintas polémicas, y en esta oportunidad el foco se posa sobre una de sus participantes.

Según trascendió en las últimas horas, existiría una denuncia por presunta explotación sexual que involucra a Jessica Maciel. La presentación ya habría sido realizada ante la Justicia y estaría siendo analizada, aunque hasta ahora no hay resoluciones firmes ni conclusiones definitivas. En ese marco, la información que circula se maneja con cautela y en potencial.

"Jéssica Maciel está denunciada en la Justicia poraveriguación de ilícito, todavía no hay nada comprobado”, comenzó Ángel de Brito en LAM (América TV), dejando en claro que se trata de una causa en curso contra quien ingresó a la casa a mediados de marzo. Según explicó, la denuncia habría sido impulsada el 21 de marzo por una asociación civil vinculada a víctimas de explotación sexual en la zona de San Martín.

Dentro de lo que trascendió públicamente, los testimonios que formarían parte de la denuncia describen, siempre en potencial, un entramado que está siendo analizado por la Justicia. “Las víctimas comentaron que fueron captadas por Jessica Maciel cuando tenían entre 16 y 17 años, que las convocaba a su casa particular, que las presentaba en sociedad ante otras mujeres trans ”, leyeron al aire. Y sumaron un dato que generó fuerte impacto: “Tenía que pagarle a ella o a quien ella designada”.

En esa misma línea, los relatos también mencionarían un sistema de exigencias económicas que se mantendría independientemente de la actividad realizada. “Si no le pagaba les exigía el dinero hayan trabajado o no”. Además, dentro de esas versiones, aparecen referencias a situaciones de violencia que estarían siendo consideradas en el marco de la causa: “Se escapaban cuando venían a recolectar el dinero hasta que una noche fueron acorraladas con palos, fierros, las encerraron y las molieron a palos ”.