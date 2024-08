Las primeras vacaciones de Cinthia Fernández y Roberto Castillo como familia ensamblada: los videos

En las imágenes que publicó Cinthia, puede verse un compilado abordando el avión, un momento romántico con el abogado ya arriba de la aeronave, así como también una pícara consulta sobre el posible resultado del viaje.

"'Sobrevive a las vacaciones con nosotras' o 'No tiene chances, pierde el juicio'", escribió Fernández como opciones sobre las imágenes de Castillo ya listo para despegar.

En tanto, en otras de las historias virtuales se la vio a Cinthia con dos de las nenas preguntándose: "¿Qué dicen... Sobrevive a unas vacaciones con nosotras?", en clara referencia al abogado, frente a lo cual uno de sus hijas respondió negativamente con su cabeza y ante la nueva consulta de qué creen que le puede pasar, una vez más una de las hijas de la bailarina disparó: "Que se caiga esquiando".

Asimismo, horas después ya instalados en la ciudad rionegrina, Roberto Castillo se hizo un rato para disfrutar junto a Pilar la pileta climatizada del hotel, antes de encarar el día de paseos y excursiones los 6 juntos.

El llamativo gesto y arrepentimiento de Roberto Castillo con su ex en medio de la feroz guerra

Roberto Castillo está en pareja con Cinthia Fernández y desde que blanqueó la relación entró en una guerra mediática con su ex pareja Daniela Vera Fontana y con quien tiene dos hijas, Olivia y Helena.

Luego de que la arquitecta apareciera en los medios con declaraciones picantes, el abogado interpuso la herramienta del bozal legal para que no pudiera referirse más a él.

En este sentido, un gesto desde las redes del abogado llamó la atención de todos y fue detectado por Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame.

roberto castillo like posteo ex pareja.jpg

Roberto Castillo había dado like a una foto de su ex donde aparecía de manera elegante y dejaba una profunda reflexión: "Gracias. El peor momento de tu vida puede ser el mejor momento de tu vida", indicó Vera Fontana.

Lo cierto es que esa publicación recibió un inesperado "me gusta" del letrado pero luego, ante el revuelo que causó esto en la red, decidió sacarlo. “La ex de Castillo fue a Socios del Espectáculo, no pudo hablar porque él le mandó esa misma mañana un bozal legal, y le pone like en Instagram al look que usó para ir al programa”, contextualizó Pochi al mostrar el posteo.

Y luego mostró el mensaje que le envió un seguidor alertando de que el abogado había retirado el like en la publicación. "Es de los toxic! Ya se lo sacó", le escribieron con total asombro a la panelista.

¿Se arrepintió de esa reacción virtual que quedó a la vista de todos?