La China Suárez subió una foto de Marcos Ginocchio en la cama y la eliminó: su descargo

"¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos?", comenzó diciendo en otro posteo.

"Es imposible conocer al 'Primo' y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano, porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así", cerró la influencer sobre su vínculo con Marcos.

Tras mostrar su intimidad con la China Suárez, Lauty Gram tuvo un insólito descuido en las redes

En las últimas horas Lauty Gram quedó envuelto en un gran revuelo al postear una foto íntima con la China Suárez que habría despertado el enojo de la actriz. Como si eso fuera poco, este jueves el joven compartió una foto en su baño y un curioso detalle desató una nueva polémica.

En sus historias de Instagram, el cantante publicó una selfie dentro de su baño por la noche y en las redes oficiales de @elejercitodelam sacaron sus propias conclusiones sobre algunos detalles.

"El preservativo de fondo #LAM", escribieron señalando un envoltorio plateado que se veía en el fondo apoyado sobre el borde de la pileta.

Al ver las especulaciones, Lauty decidió ponerle fin al misterio y aclaró que era ese papel plateado en su baño. "El preservativo: jajajajaja", expresó demostrando que solo se trataba del envoltorio de un chicle.