Leo García se va de la Argentina: "Me sobra fama y me falta plata"

“Hice un disco de punk rock que está dividido por tres y pronto sale un single LGTB llamado Movimiento y todo esto lo pensé después de la golpiza que sufrí. Fue traumático que me pegaran por homosexual. Después me voy a ir del país”, indicó el artista.

Y fundamentó su idea: “Me voy para siempre y me puedo ir la semana que viene, quiero hacer unos shows antes pero me voy a quedar en México con una productora. Voy con la guitarra solo, a empezar una carrera allá. Después me voy a ir a Colombia y luego a Francia".

!Es tiempo de irme porque me sobra fama y me falta plata. Está difícil la cosa en la Argentina, no siento resentimiento ni envidia pero necesito seguir soñando, me estoy aburriendo acá”, continuó Leo García.

Y apuntó sobre cómo será su vida afuera: “Tocaré en barcitos, me gusta aprovechar estas oportunidades porque hay que vivir. La vida del artista está muy encapsulada con el éxito, uno se siente como un fracasado. Vamos a encontrarnos con un público nuevo y me siento motivado, estamos en un momento jodido en el país".

“Yo vivo al día y es necesario para mí movilizarme, no sé si es lo que más me molesta de Argentina, nadie está en eje. Menos después de lo que pasamos con la pandemia. Estoy menos patriota, ya está, no creo que un presidente pueda cambiarnos la vida. Tenemos que encontrar las soluciones nosotros. No creo que alguien de afuera nos ayude, no le creo a los políticos y soy apolítico”, indicó Leo.

Y cerró: “La verdad es que antes de que este país mejore en la economía y su cultura, soy yo el que tengo que tomar la decisión de irme para solucionar esto. Se me gastaron las pilas en Argentina, tengo que buscar nuevas vivencias”.

Leo García reveló quién cree que ganará El hotel de los famosos

Leo García fue participar de El hotel de los famosos pero no aguantó la convivencia y decidió abandonar el reality. En el piso de Intrusos, el artista reveló quién cree que ganará el programa.

"Ojalá que gane Alex Caniggia. Está armando como para que gane él", comentó el intérprete de "Reírme más".

"Para mí no gana", acotó Marcela Tauro. "Bueno, entonces van a ganar los malos", retrucó García, en referencia a sus rivales dentro del juego, Chanchi Estévez y Martín Salwe.

El artista mencionó que Locho Loccisano es otro de sus candidatos para ganar. "Lo conozco de Combate. Me parece divino y somos amigos", cerró.