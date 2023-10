Levinton apuntó contra Nacha Guevara y Fabiana Cantilo tras sus duras declaraciones sobre Charly García

Charly García -captura Intrusos nota Joaquín Levinton.jpg

"Lo que se rumorea es que él está un tanto aislado, que la novia no lo deja comunicarse (con los demás)", le explicó entonces el periodista. "No, Mecha es divina. Son una pareja divina. Lo que sí pasa es que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue. No puede salir mucho a la calle porque es un quilombo. La realidad no es sólo que hay Charly para rato sino que también hay un disco nuevo", remarcó Levinton.

Por último, el cantante de Turf concluyó deslizando picante en clara referencia a Nacha y Cantilo: "Me parece que no tienen la mínima idea de lo que pasa. No iban antes y no van ahora. Tampoco van a ir en el futuro a verlo".

La dura denuncia de Fabiana Cantilo al entorno de Charly García

Fabiana Cantilo y Charly García tienen una gran amistad desde hace años que nació en el mundo del rock hace ya varias décadas y que perdura con el correr de los años. Pero lo cierto es que la cantante recientemente hizo una fuerte denuncia al entorno del músico, ya que se lamentó por no poder ir a visitar a su amigo después del último alta médica que tuvo en agosto.

Mientras Charly se recupera en su domicilio luego del alta en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento a mediados de agosto, Fabiana explicó que hace un tiempo no tiene novedades de su amigo. "No me lo dejan ver y ya dejé de insistir", le explicó la cantante al medio La Nación. A su vez, la artista contó que Fito Páez es quien le va comunicando las novedades sobre la salud de García.

"Lo último que sé es que no camina", indicó la cantante, quien formó parte de la banda de Charly en los coros. Y profundizó al respecto: "No sé si no me quieren. No sé qué pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly".

"Tiene la edad de León Gieco, pero él está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar", indicó Cantilo sobre la salud de su amigo de 71 años.