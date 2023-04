Los detalles de la imponente y extensa boda de Nicole Neumann y Manu Urcera en el sur

“Va a ser en el sur y será de tres días. Será una boda larga y con larga celebración”, reveló Maite Peñoñori. A lo que Karina Iavícoli agregó que la pareja se casará en diciembre en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, de donde es oriundo Manu.

También contaron en el ciclo que conduce Flor de la V que el evento tendrá alrededor de 400 invitados y la decoración de la fiesta estarán muy relacionadas con la naturaleza.

Cristian Pugliese, periodista neuquino que conoce a la familia Urcera, dio algunos detalles más: “Ellos llegan en su avión privado, tienen su recorrido. Donde se puede llegar a ver a Manu y a Nicole en verano es en Las Grutas, a 15 kilómetros de San Antonio Oeste, el lugar en donde ellos nacieron, donde actualmente vive el abuelo de Manu. A Las Grutas lo eligen para ir a vacacionar”.

Y agregó: “Es una familia muy querida y aparte Claudio, el papá de Manu, es una persona a la que le gusta mucho el automovilismo. Entonces estuvo siempre ayudando y aportando al autódromo tanto de Neuquén como de Viedma”.

nicole neumann manu urcera.jpg

Mica Viciconte habló de la tensa relación entre Indiana Cubero y Nicole Neumann: "Yo trato de unir siempre"

La relación de Indiana Cubero y Nicole Neumann ya es sabido que no está en un buen momento. La joven decidió vivir en la casa de su papá, Fabián Cubero, por el tenso vínculo con su mamá.

"Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", expresó el ex jugador.

En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, Fabián Cubero y Mica Viciconte opinaron del vínculo entre Indiana y Nicole.

"Simplemente es una realidad que hoy está pasando, y lo que está pasando se está manejando íntimamente", sostuvo el ex futbolista.

"¿Mica es más copada? Si yo me pongo en el lugar de la joven, de Indiana, capaz que Mica es más divertida", consultó el notero. "No, no. No pasa por un tema de ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo. Y ese vínculo, gracias a Dios, desde que me junté con Mica, está intacto con mis tres nenas", explicó Cubero.

Mica, en tanto, agregó: "Yo adoro a las tres nenas. No te puedo decir mucho. Yo trato de unir siempre. Hoy está Luca, que es el hermanito, y se llevan bárbaro. Yo estoy feliz de que esa unión esté, que sea la familia que yo también deseé. Está todo perfecto".

"¿Puede ser un factor Luca para que Indiana quiera estar más con la familia Cubero, hace ya tres meses?", retrucó el cronista. "Las tres (hijas de Fabián) aman a Luca por igual. Las tres lo aman", sentenció la panelista de Ariel en su salsa.