Nicole Neumann opinó sobre el caso de Jey Mammon y reveló que sufrió situaciones de acoso cuando era menor

"Vos empezaste de muy chica, ¿te tocó vivir algún episodio así (de acoso o abuso)?", le preguntó el notero, a lo que la modelo, sin dudarlo, respondió de manera afirmativa.

"Sí, viví varias situaciones que, en ese momento, no se hablaban o no se planteaban de esa manera. Uno tal vez no se daba tanta cuenta. Igual sí, mi mamá tuvo que parar a varios personajes grandes. Pero bueno, sí", reconoció la ex de Fabián Cubero y aseguró que su mamá, Claudia, "tuvo que parar a varios". Tremendo.

Embed

La tajante opinión de Geraldine Neumann sobre el conflicto de Nicole y su hija Indiana Cubero

El conflicto de Nicole Neumann con su hija mayor, Indiana Cubero, ha despertado todo tipo de comentarios de todo tipo, por parte de propios y ajenos, y quien este viernes se manifestó en Intrusos (América TV) es Geraldine, la hermana de la modelo, quien fue tajante al opinar del tema.

"Soy educada, soy respetuosa y por esa razón no hablo de menores de edad, y sería genial nadie salga a opinar o dar su punto de cista sobre una chica de 14 años, me parece totalmente fuera de lugar", comenzó la modelo.

"Como adoro a mi familia y la voy a cuidar siempre, y a mis sobrinas las amo, jamás hablaría de la intimidad de ellas. Todo lo que me provocó la situación me lo voy a guardar, y no considero que esté bien hablar de nadie mucho menos menor de edad", añadió la también cantante que aclaró además la buena onda que reina entre su hermana y su suegra, tras los rumores de mala relación entre ambas.

Embed

Previo a la nota con Gegé, Maite Peñoñori contó además una información de último momento con respecto a la futura esposa de Manu Urcera, quien parece que no sólo se lleva mal con su hija, sino también, con su madre.

"La abuela de las nenas, la mamá de Nicole, está peleada con Nicole y según contaron, a raíz de todo lo que pasó con Indiana, llamó a su nieta para saber cómo eran las cosas, y la nena le habría respondido que no tiene vínculo con la mamá y sólo la ve en la puerta del colegio", reveló la periodista sobre un nuevo capítulo que se comenzó a escribir en esta guerra familiar que parece no tener paz.