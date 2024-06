Los dichos de Gastón Trezeguet que encendieron las alarmas sobre el próximo eliminado de Gran Hermano

"Si se va Furia nada, perdió el juego, qué se yo chicos. Sé que ya mucha gente se lo toma mucho a la tremenda. A mí me gusta el juego de Furia, pero si se va y lo perdió, bueno... habrá hecho algo mal”, comenzó diciendo al respecto.

Y como ex participante, reflexionó: “En el juego no solo tenés que conquistar a la gente como yo que le gusta el juego independientemente de que tiren comentarios o no, sino también tenés que conquistar a la gente que le gusta el juego con los valores y la moral y la ética y las buenas costumbres”.

“Para ganar Gran Hermano hay que conquistar a todos. Si se va Furia, querrá decir que hay una gran parte del público que no apoyó su forma de juego y es válido, no pasa nada”, concluyó.

El contundente comentario de Mauro Dalessio al pedir la eliminación de Furia de Gran Hermano

En medio de la enorme expectativa que hay por la eliminación que se producirá este martes por la noche en Gran Hermano 2023, donde uno de los dos participantes más fuertes del reality quedará fuera de competencia, Mauro Dalessio fue tajante y pidió la salida de Furia prefiriendo que Martín Ku sea quien siga camino a la gran final.

Todo ocurrió este martes por la mañana, cuando el ex participante que mantuvo una particularísima relación sentimental, teñida por la violencia y el mal trato de la polémica entrenadora, dijo a viva voz en el pase de A la Barbarossa con Ariel en su salsa, frente a la consulta del cocinero de Telefe: “Yo quiero que se vaya Furia. Que se vaya, por favor”.

Pero como para que quede bien claro que no tiene la menor intención de retomar vínculo alguno con Scaglione, Mauro aclaró inmediatamente que no es que la quiere afuera de la casa porque la extrañe, sino porque no comparte en lo más mínimo su juego agresivo.

“Y no es porque la estemos esperando”, agregó picante el joven de Villa Urquiza con Catalina Gorostidi a su lado, quien también viene haciendo una fuerte campaña para que su examiga no llegue a la instancia final del juego, y por estos días le pidió a sus seguidores que apoyen al Chino.