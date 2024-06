Gran Hermano: el cruce a los gritos de Furia y Martín faltando pocas horas para la gala de eliminación

"¿Sabes quién levantó este show cuando estabas ahí cagándote durmiendo la siesta? La Furia y el Emma, así te la hago, corta. No necesito hablar en inglés para hacerme sentir propia de algo que no soy. Yo me voy hoy, pero los que ganaron somos nosotros, estos no trabajaron en nada para darle vida a este programa”, siguió.

Furia Gran Hermano

En eso intervenido el Chino y aseguró: "Pero... ¿todo el tiempo te vas a contradecir? Primero decís que estas ganando, después decís que te vas, decí algo con coherencia, una sola cosa. Ya no se puede hablar". “¿Quién sos? Chino feo del orto, soy la ganadora flaco”, agregó ella.

Luego, redobló la apuesta y se metió con el perro Arturo. “¿Sabes las cosas que tengo decir antes de irme? Agradecé que tu perro está afuera y que no me está mordiendo. Lo dejas afuera y ni te haces cargo. Yo lo amo a Arturo, pero vos sos un sorete, te lo voy a decir siempre", exclamó.

Y sentenció: "No tenés tanta mente como yo, y como soy mujer seguramente pensás que soy tonta". "¿Cuando dije eso? ¿Por qué siempre pones palabras en mi boca que nunca dije y nunca hice? Siempre la misma historia. Por suerte, te reflejas todo el tiempo, el que lo dice lo es y todo el mundo sabe las cosas que andás diciendo", retrucó Martín.

El tarot predijo quién se va de Gran Hermano 2023 este martes: ¿Furia o El Chino?

Este martes, se viene otra picante gala de Gran Hermano 2023 (Telefe) donde se define al próximo eliminado entre Juliana Scaglione, más conocida como Furia, y Martín Ku.

En las redes sociales, desde la cuenta de X @tarot99hechizos, arrojaron su predicción según las cartas del tarot y adelantaron: “Yo sigo viendo que se va Martin al 9009″.

“Pero hay que seguir votando a full, porque va y viene. Y en algun punto la produ hace lo que quiere. Seamos positivos . No se concentren en cartas ahora, hay que votar y apoyar a las unis con retos. Lo concreto”, señala la publicación.

Cabe aclarar que esta predicción se realiza a modo de simulación y no es un indicador real de lo que ocurrirá en el programa, ya que los únicos votos válidos son los que se efectúan de manera oficial.