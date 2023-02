Los escandalosos audios de Fede Bal que provocaron su separación de Sofía Aldrey

"Hoy Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas. Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas cuando se iban las mujeres de su casa", aseguró.

"Ella ya se fue y le vació la casa, lo que tenía que era de ella se lo llevó y cuándo él entre a su cuarto gamer se va a encontrar con destrozos. Ella hizo la mudanza todo el día mientras él volvía de Carlos Paz. Ellos tuvieron una charla, él le dijo que era así, que lo llevaba en la sangre y que las mujeres con las que estuvo no significaban nada", sumó Yanina.

"A una, Anahí, le prometió tatuarse su nombre en su miembro viril", dijo Yanina generando la sorpresa de las angelitas "me pongo soltero y lo primero que hago es tatuarme tu nombre en el pi..", decía el mensaje de Fede.

"El se ve que venía como muy entretenido con varias, no fue solo con una. Actrices, bailarinas, varias en un día", dijo Yanina sin revelar su fuente, e incluso contó que una vez, estando con su ahora ex novia, Fede aseguró "no me dan los memes para contar la gente que me voy a garch... esta noche".

Incluso, la angelita contó que "mientras ella estaba con él en la clínica de Brasil, cuando tuvo aquel accidente en paracaídas y ella lo atendía, él le mandaba mensajes sexuales a otras".

Incluso, en los últimos días y tras compartir un evento en Córdoba con Camila Homs, el actor fue vinculado a la ex de Rodrigo de Paul aunque Yanina Latorre lo desmintió: "Le tiró los perros a Cami Homs, se la quiso levantar pero ella no agarró", dijo.

Furioso descargo de Federico Bal tras su crítica al nuevo tema de Shakira

La Music Sessions #53 de Bizarrap junto a Shakira generó gran repercusión tras su estreno por las frases ingeniosas en las que la colombiana fulminó a su ex pareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí. En pocas horas, el tema alcanzó más de 27 millones de reproducciones en Youtube.

Lo cierto es que Federico Bal se refirió al estreno de la canción en Twitter y dejó su picante opinión: "¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien! Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying. Psicólogos 4 ever. Igual, me encanta todo lo que hace el biza, pero alguien puede pensar en los niños", cuestionó el protagonista de la obra Kinky Boots.

Luego, ante los comentarios que recibió en contra de lo que manifestó, Federico fue contundente en su descargo: "Buen día. Todos tirándome palitos por acá por mi comentario del tema de la Shaki. Escuchen algo salames. ¿Cuándo dije que lo de Piqué está bien y lo de ella mal? Ambos se equivocan! Pero ella lo hace súper mega masivo y sin pensar en sus críos".

Y remarcó: "Estoy seguro que yendo al cole hasta el Spotyfi y YouTube de los nenes se lo recomiendan como próximo tema de reproducción. Ah! Y sepan que hablo con conocimiento, ¿o ustedes estaban ahí para pagar mi psicólogo cuando mamá y papá hacían un reality de su separación?".