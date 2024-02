Los grandes invitados que tendrá Noche al Dente en su segunda semana en vivo

La semana pasada, por su parte, L-Gante, Coti Sorokin, J-Rei y Evelyn Botto vistaron al conductor para compartir música, anécdotas y momentos únicos.

La China Suárez, Pampita, Karina 'La Princesita', Mariano Martínez, Flor Vigna, Ángela Torres, Federico Bal, Jimena Barón, Sabrina Rojas, y Nico Occhiato fueron algunas de las celebridades que pasaron en 2023 por el ciclo conducido por Fer Dente.

J Rei reveló cómo fue su impensada primera cita con María Becerra: "Todas en contra"

En este cierre de semana el cantante J Rei estuvo como invitado a Noche Al Dente (América), programa conducido por Fer Dente. Allí, sacó su costado más romántico y contó cómo fue su primer encuentro con María Becerra.

Los cantantes blanquearon su romance a mediados del 2022 y se comprometieron durante un viaje en 2023. Sin embargo, según contó el artista, la relación comenzó algo complicada.

“Cuando la conocí a Mari, el primer día que nos vimos, yo vivía en un barrio bien lejos de Capital Federal, vecino de L-Gante. La idea era ir a casa, un lunes, y los lunes justo cierra todo, panadería, pizzería, heladería. Entonces yo dije, la voy a buscar tipo 23-00, vengo a casa, pido algo tranqui”, comenzó contando.

Y siguió: “Yo en ese momento estaba haciendo mucha gira de boliche y los lunes eran días perdidos para mi. Ese día nos íbamos a ver, la voy a buscar a la casa, ella sale con un bolsito, dos Fernet, hablamos, llego al barrio y veo que estaba todo cerrado”.

Antes de seguir con la historia, hizo una pausa y aclaró: “Por suerte ella y yo somos muy sencillos, muy de barrio. Con la gira ya habíamos hablado como 15 días y nos conocíamos, aflojamos un montón".

"Bueno, todo apagado, llegue a mi casa, no había wifi, el parlante me había quedado en un bolso de la gira y no tenía tele. Tenes que remarla como una campeón", continuó y concluyó con el final más romántico de todos.

“A la una de la mañana le dije 'bueno te amaso una pizza'. Agarré, harina, sal, aceite y agua, comimos una pizcita y me puse a tocar el piano. Lo único que estaba a mi alcance”, completó y el conductor exclamó: "¡Digámoslo, ese vínculo tenia que ser porque todas en contra!".