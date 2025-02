Los impactantes y dramáticos videos que subió Victoria Vannucci a Instagram: toda la verdad

Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa, los impactantes clips estarían relacionados con una docuserie que se hará sobre la vida de Vannucci.

Además, este documental estaría realizado por una productora argentina y norteamericana y se titularía Mil vidas en una.

Cabe recordar que durante todo el año pasado Vannucci y su expareja Matías Garfunkel atravesaron un conflicto mediático y judicial marcado por denuncias de violencia e intervenciones policiales.

Embed

Embed

La respuesta de Victoria Vannucci ante las disculpas públicas de Matías Garfunkel: "Los hechos..."

Hace unos días Matías Garfunkel publicó desde su cuenta en X una fuerte carta abierta donde le pidió disculpas públicas a su ex esposa Victoria Vannucci, madre de sus hijos Indiana y Napoleón.

"Ha soportado mis enfermedades, ha luchado para proteger a nuestros hijos de las dificultades que esta situación le ha traído... Ella con su enorme y noble corazón, se ha dedicado a tapas las grietas, a mantener la armonía en nuestra familia , aunque eso significara cargar con un sufrimiento que no merecía", reconoció el empresario.

Y siguió con autocrítica: "Se que mis palabras no podrán deshacer el daño ni borrar el dolor que he causado. Tampoco espero perdón alguno, ya que no lo merezco. Sin embargo esta es la verdad. No puedo ni quiero seguir viviendo con esta carga sin reconocer lo mucho que ella ha dado y lo poco que yo he sabido corresponderle".

Matías Garfunkel

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Victoria Vannucci quien se refirió por primera vez a esta carta pública de su ex marido, de quien se separó en 2019, admite sus errores. La ex modelo evitó seguir profundizando en el tema dándole total prioridad a la crianza de sus hijos.

"Mi prioridad son mis hijos y soy una mujer que cree que los hechos hablan más que mil palabras... En mi caso nadie puede negar que me muevo con hechos y trabajo duro", indicó la empresaria gastronómica a este portal.

"Es un ciclo terminado el cual nunca más me verán o escucharán nombrar su nombre. No daré entrevista alguna", aseguró Victoria luego de la carta publicada por su ex.

Y cerró con firmeza: "Mi foco reitero son mis hijos y retomar mi trabajo en gastronomía que en breve estará al aire nuevamente. Gracias".

En tanto, desde la cuenta oficial en Instagram de Victoria Vannucci, se comentó sobre este comunicado: "Garfunkel mediante esta nota le pide disculpas a Victoria Vannucci por todo lo que le hizo pasar".