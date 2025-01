Matías Garfunkel le pidió perdón a Victoria Vannucci en una dura carta: "Sufrimiento que..."

"Carta pública de disculpas: Con el corazón lleno de pesar durante tanto tiempo guardado. Durante 15 años, mi ex, con una fortaleza y amor inigualables, me ha sabido cuidar como nadie lo ha hecho. Ha soportado mis enfermedades, ha luchado para proteger a nuestros hijos de las dificultades que esta situación le ha traído", comenzó su mensaje.

"Ella con su enorme y noble corazón, se ha dedicado a tapas las grietas, a mantener la armonía en nuestra familia , aunque eso significara cargar con un sufrimiento que no merecía", reconoció el empresario.

Y continuó sincero: "Hoy con humildad Y arrepentimiento, reconozco públicamente que mi comportamiento, aunque sea influenciado por mi condición, la hizo padecer de manera que ningún ser humano debería soportar. Ella ha sido más que una compañera: ha sido un ejemplo de amor. Sacrificio y resiliencia".

"Se que mis palabras no podrán deshacer el daño ni borrar el dolor que he causado. Tampoco espero perdón alguno, ya que no lo merezco. Sin embargo esta es la verdad. No puedo ni quiero seguir viviendo con esta carga sin reconocer lo mucho que ella ha dado y lo poco que yo he sabido corresponderle", aseguró Matías Garfunkel.

"A ti, un has sido mi refugio en los días más oscuros, solo puedo pedirte que encuentres paz y felicidad, incluso si eso significa alejarte de mí. Que D-os mi ampare, porque sin ti no habría logrado llegar hasta aquí", siguió emotivo.

"A quienes lean estás palabra, espero que sean un recordatorio de que el amor y el sacrificio no deben ser todas a la ligera, ya que nunca es tarde para reconocer nuestras fallas y buscar redención. Que Hashem nos ampare para ser mejor padre de lo que he sido y me guíe en el camino que nos conduce a la Teshuva. Ella siempre ha sido una gran madre. Matías", concluyó el empresario la carta abierta.

En tanto, desde la cuenta oficial en Instagram de Victoria Vannucci, se comentó sobre este comunicado: "Garfunkel mediante esta nota le pide disculpas a Victoria Vannucci por todo lo que le hizo pasar".

Revelan la millonaria cifra que disputa Matías Garfunkel en su conflicto con Victoria Vannucci

Tras conocerse la detención de Matías Garfunkel en el estado de Utah, Estados Unidos, luego de que violara la perimetral que le puso su expareja, Victoria Vannucci, el periodista Luis Ventura reveló cuál es el verdadero motivo de la feroz batalla declarada entre ellos.

"Esto es por plata, ya no es amor, ya no es pareja, derechos. Estamos hablando de una fortuna de 200 millones de dólares, que es lo que está buscando Matías. Por eso afloja su denuncia contra muchos de sus familiares, que estaba sindicado y denunciado para llevar la demanda", reveló el periodista en A la tarde, América TV.

Al tiempo que detalló un dato no menor, y es que "se sospechaba que en alguna cuenta bancaria Vannucci había tenido la posibilidad de guardar 11 millones de dólares, que era lo que mantenía viva a la familia y a Matías".

De esta manera, Ventura analizó en voz alta: "Un señor que violentó el tema domiciliario, de paradero. Cuando vos tenés que mandar una carta documento, no sabés dónde mandarla porque hay una casa rodante, que si vos apretás demasiado se muda a tres cuadras y listo, cambias de domicilio".

Así, Ventura preguntó a sus compañeros "¿por qué no quería Garfunkel que lo enfocaran con paisaje visual?", a lo que él mismo concluyó respondiendo tajante: "Porque no quiere que lo ubiquen, porque veías las condiciones de vida en la que estaba. Tiraban pobreza, miseria... Mostraban una casa rodante y el tipo vivía en una mansión. Esa es la verdad".