Los tajantes posteos de Wanda Nara donde enfrentó rumores de romance, casa nueva y sus bienes

En su clásica interacción virtual desde la cajita de preguntas de Instagram, ante la consulta de si el anillo con el que recientemente se mostró es de casamiento, Wanda respondió con un rotundo "No", y explicó: "Tengo uno anillo de diamantes por cada nacimiento de mis hijos. Hoy uno de esos que tiene 16 años me lo regaló ML (Maxi López)".

Luego, cuando sus fans quisieron saber cómo está últimamente tras su separación de L-Gante, la mayor de las Nara volvió a responder sin medias tintas, con un "FELIZ, soltera, sin apuros ni problemas".

Wanda Nara IG 1.jpeg

"¿Es verdad que te compraste una casa en la isla de Nordelta?", fue otra de las inquietudes que la conductora de Telefe aclaró. " Falso el lugar y el precio que dicen. Estoy construyendo la casa de MIS SUEÑOS... y es a estrenar. En otro lugar, donde puedo tener mi barco, mis motos de agua y mis carteritas. Cada uno de mis hijos, su habitación y todo lo que sueño y nunca vi en mi vida", disparó en clara respuesta a la información vertida por Yanina Latorre.

Asimismo, la ex de Maxi López y Mauro Icardi hizo saber su opinión de por qué le "crean" romances, luego de ser vinculada con Agustín Bernasconi. "Me inventan situaciones que no viví con gente que nunca crucé. Me divierte igual pero los hombres con los que estuve los cuentos con una sola mano, lo demás son inventos", aseguró y arremetió picante: "Pero ahora estoy sola y quizás paso a contar con la otra mano... por ahora no quiero nada".

Además, cuando sus fans le declararon su amor y le desearon que disfrute sin culpa alguna, Wanda Nara se despachó de lo lindo con un claro mensaje subliminal destinado al padre de sus hijas: "La paz de estar sola con amigos, hijos más grandes, viajes, mis vestidores para mi sola, mi casa es mi lugar de paz... Ser libre y dormir sin que nadie me revise el teléfono, sin que nadie me diga dónde vas? A qué hora volvés? Sin caras largas si volví tarde de trabajar, sin preguntas ni un Quiero cenar ahora... Es otro nivel de felicidad que no conocía... Salir y entrar sin dar explicaciones".

Y por último, cuando le preguntaron si le da bronca tener que hacerse cargo de todo y cómo hace para no morir de impotencia, la mediática ostentó todo lo que logró hasta ahora en su vida, así como dejó en claro que va por mucho más. "Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos. Puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA", finalizó contundente.

Wanda Nara IG 2.jpeg

La maldad con la que Wanda Nara busca quebrar definitivamente la relación de Mauro Icardi y La China Suárez

Muchos aseguran que Wanda Nara está dispuesta a hacer hasta lo imposible para intentar separar a la China Suárez de Mauro Icardi. Y aunque públicamente dice que no le importa la relación de su ex con la actriz, en privado muchos arriesgan que tiene una peligrosa obsesión y que su objetivo acabar con ellos.

En un posteo en su cuenta de Instagram, la mediática se mostró usando los anillos de compromiso y casamiento que tenían con el padre de sus hijas. En la imagen que compartió, la rubia está posando con esas joyas.

image.png

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre esbozó una teoría que explica cómo actúa Wanda. “Lo psicopatea a Icardi. No va a descansar hasta que ellos se peleen. Otra mujer capaz no le molesta, pero Eugenia sí", sostuvo.

La angelita cree también que la mediática aún pretende recuperar a su ex pareja. "Es más, Wanda no descarta volver con él”, añadió.

Recientemente separado de Wanda, L-Gante se refirió al vínculo de la rubia con el padre de sus hijas y fue contundente. “Siempre queda un poco de amor”, exclamó.