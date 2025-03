La angustia de Rodrigo Cascón tras ser desvinculado de La Peña de Morfi: "Fue de golpe"

“Fue como muy de golpe, no lo sabía de entrada. Siempre arreglamos a último momento cada vez que arranca el año para ver presupuesto y todo y tres semanas antes de que iba a salir el programa me llegó la información que este año no esté. La verdad me sorprendió porque no me lo esperaba”, explicó Rodrigo Gascón.

"La reestructuración del ciclo también afectó a otros integrantes. No sé bien el por qué, más allá de una cuestión de presupuesto, por lo que los chicos de Dos más Uno tampoco van a estar más”, detalló el chef.

En todo momento, Rodrigo comentó que no sabe bien los motivos que llevó a la producción a dejarlo fuera del programa: “Estoy muy agradecido porque me dieron un montón trabajo, oportunidades y proyectos. Justamente por eso me sorprendió. Después de nueve años trabajando juntos en diciembre nos despedimos como diciendo ‘nos vemos en abril’”.

Sobre su relación con Jésica Cirio, Gascón comentó: “Con Jesica éramos compañeros de trabajo, teníamos una cierta amistad de charlas por WhatsApp, no nos juntábamos tampoco fuera del programa. Es una excelente compañera, la quiero mucho".

"Se ha dicho de todo. Me han vinculado con Jésica, con Carina Zampini, no soy seductor. Había un juego al aire pero no era real. Chichoneo de amistad, era un juego parte del programa", aclaró el cocinero.

Y sobre el momento que atraviesa Cirio con la detención de Elías Piccirillo, Gascón comentó: "Le mandé un mensaje por su cumpleaños. No me meto en la vida de los demás, cada uno tiene sus decisiones, tengo un cariño muy grande con ella por el tiempo que trabajamos juntos".

Filtran la foto más íntima de Rodrigo Cascón, el chef de La Peña de Morfi, y causó impacto

Cristian U, Francisco Delgado y Rodrigo Gascón son algunos de los famosos que se animaron a realizar contenido erótico para una famosa plataforma para adultos.

Tras el éxito de DivasPlay, la empresa busca ampliar el mercado y ahora lanzó una nueva plataforma de contenido erótico masculino. Y en las últimas horas se filtró una osada foto del chef de La Peña de Morfi, el ciclo que se emite los domingos por Telefe.

En una de las imágenes a la que tuvo acceso exclusivo PrimiciasYa, se lo ve a Rodrigo Cascón en la ducha con sus manos en las partes íntimas.

También se animaron el ex Gran Hermano Mauro Dalessio., el exboxeador Tony Coggi, el bailarín del Bailando 2023 y Sex Rodrigo Jara, el artista e integrante de Sex Fernando Goncalves Lema y el ex participante de Survivor, Juanchi Busilachi, entre otros.