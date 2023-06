Luciano Castro y el video más emotivo con su hija Esperanza con el tremendo parecido que los une

"Viste como crecen...." ; "Está enorme", "Te felicito es hermosa"; "Crecen muy rápido estos chicos hermosa", fueron algunos de los mensajes que reflejaron sus fans virtuales.

Embed

"Mi gorda linda ya tan grande", expresó Luciano en el posteo en las redes que se llenó de comentarios a pura felicitación por lo grande que esta Esperanza, quien cumplió años.

"Desayuno. Hoy se festeja el cumple de nuestra Esperanza", dijo Sabrina Rojas, madre de Esperanza, en una imagen donde se la ve junto a su ex y a Fausto, el otro hijo que tienen en común.

"Te amo hija. Gracias por todo!!!", cerró feliz Castro en otro posteo.

luciano castro hija 1.jpg

luciano castro hija.jpg

Flor Vigna contra todos los pronósticos: ¿crisis, engaño y reconciliación con Luciano Castro?

Después de la salida de Flor Vigna de El Divorcio, la pieza teatral que compartía con su pareja Luciano Castro, inmediatamente surgieron fuertes versiones de crisis, engaño y separación entre ellos. Y si bien el actor lo negó, ella había optado por el silencio lo que acrecentó las especulaciones.

Pasadas unas semanas, en las últimas hora Flor visitó Biri Biri, el programa de Julieta Puente y Stéfano De Gregorio en República Z, donde confesó la reciente crisis si bien deslizó que ahora está todo bien entre ellos.

“Una pareja pasa mil millones de cosas y creo que todo se tergiversó cuando yo dejé la obra”, afirmó la cantante después de asegurar que con el actor siguen juntos y que actualmente “está todo bien”.

En tanto, reconoció que viene de surfear, además, una crisis laboral.“A veces las crisis son de un día. Entonces, es normal que con tu pareja hables, redobles la apuesta y digas ‘entonces, seguimos, no seguimos...’”, explicó la ex Combate.

Asimismo, Vigna remarcó su constante diálogo con Luciano Castro lo que hace posible superar las adversidades. “Siempre, cuando se plantean esas cosas, lo hacemos con mucho amor también” aseguró y admitió que llegaron a plantearse: “Che, ¿es sano seguir? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo?”.

De esta manera, desde el ciclo quisieron saber si fue justamente eso lo que pasó en las últimas semanas. Y Flor Vigna reconoció: “Sí, pero te juro que desde un lugar re lindo”.

Al tiempo que explicó los motivos de la crisis: “No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos muy a mil los dos” confió, y detalló: “Solamente nos veíamos en el teatro, con mucha presión. En el teatro me pasaba que lideraba el proyecto de la música y no me salía todo. Quise hacer todo y no me salió”.

Por último, confesó que “Lo que hablamos con Lu es cómo hacer para que nuestra relación tenga que ver con nuestros tiempos sin pensar que es personal”.