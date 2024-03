Luis Ventura confirmó que Morena Rial está embarazada: los detalles

Dado su vínculo tan cercano con Morena, a quien llama sobrina del corazón, el periodista se mostró sumamente emocionado por la noticia de este segundo bebé en camino. “Yo quiero que sea lleno de felicidad, y a mi me pone contento", expresó.

Morena Rial embarazada

Entre los detalles de la noticia, Ventura reconoció que no sabia ni le interesaba quien era el padre del bebé y se enfocó en contra como fue el momento en que se enteró de todo.

“Ella me llamó por teléfono, me dijo: 'tío, estoy embarazada por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando'. Hablamos de eso y de Francesco. Ahora está en Buenos Aires y se está yendo para Córdoba en las próximas horas”, reveló.

Por último, el conductor comentó que unos días después del llamado tuvieron un encuentro inesperado en una parrilla de Palermo y admitió: “La vi bárbara, feliz, la vi bien. Ella es un tractor, cambio y adelante”.

La durísima chicana de Morena en medio de su guerra con Jorge Rial

Morena Rial volvió a estar en boca todos durante las últimas horas, ya que utilizó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje que estaría dirigido a su padre, Jorge Rial y su hermana Rocío.

Lo cierto es que si bien en algún punto parecía que la joven había decidido bajar el perfil mediático, hace algunos días su abogado reveló que estaba alquilando departamentos por día vivir y fue ahí que Morena decidió volver a la carga.

En principio comenzó dando notas nuevamente acerca de su situación, y una vez le reprochó a su padre el hecho de que no le compre un lugar para vivir.

Luego, a través de sus redes sociales, compartió fuertes frases con las cuales se sintió identificada en medio de toda la polémica familiar."Hay que cuidarse más del cobarde que del valiente, porque el valiente te enfrenta, pero el cobarde te traiciona", recitaba una de ellas.

Sin embargo, eso no fue todo, dado que horas después publicó una nueva frase y expresó: "Mientras seas la envidiada y no la envidiosa, vas ganando en esta vida".