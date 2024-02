More Rial reveló los verdaderos motivos por los que Jorge no la deja en la calle

En tanto, con el paso de los meses, las aguas comenzaron a aquietarse y de a poco el diálogo entre ellos parecería haberse reanudado. Al menos, así lo hizo saber la propia Morena entrevistada en Socios del espectáculo (El Trece), donde admitió: "No nos amigamos, volvimos a hablar pero poco y nada. Él siempre va a ser mi papá y aunque tengamos 400 mil peleas, nunca me va a dejar en la calle quizás no tanto por mí sino por el amor que le tiene a Francesco, mi hijo".

Por último, la hija de Jorge Rial reconoció sobre la actual relación con su padre: "El distanciamiento que tenemos, por un lado está bien pero por otro me cuesta. Una siempre quiere el apoyo, sobre todo en mi caso que no es que tengo una tía, una prima o una abuela... no tengo a nadie".

jorge rial francesco.jpg

Se filtró de qué vive More Rial: en la calle y sin la ayuda de su padre

En las últimas horas se conoció la dura situación económica que atraviesa More Rial al no tener un techo fijo donde vivir junto a su hijo Francesco, y fue su abogado, el Dr. Alejandro Cipolla, quien detalló de qué está viviendo actualmente la mediática al quedarse en la calle.

“La está tratando de remar, pero los números no le dan. Ahora se encuentra en Buenos Aires para ver si surge alguna propuesta laboral que pueda ayudarla”, confió el letrado a TN Show tras haber expuesto la situación a través de sus redes sociales.

more-rial-y-jorge-rial.jpg

En tanto, tras detallar cómo Morena se las está arreglando por estas horas, Cipolla confió que “Su idea es volver a Córdoba en un futuro", así como también remarcó que hoy por hoy "No espera nada de Jorge Rial porque está resignada”.

Por último, Cipolla dejó en claro sobre el realmente complejo momento que vive la hija del ex conductor de Intrusos. “Es fácil criticarla, pero nadie se pone en sus zapatos. Su situación es crítica. Ella tiene sus publicidades y varias cosas que le sirven, pero no es suficiente”, concluyó.