Luis Ventura reveló cuál será su futuro al frente de APTRA después los Martín Fierro 2023

El actual presidente de la entidad contó este jueves en Intrusos, América Tv, si seguirá al frente de la misma una vez terminado el 2023.

"Hasta fin de año estoy seguro con toda la directiva", indicó el periodista consultado sobre si tiene pensado dejar la presidencia de la entidad.

"Yo cumplo mi gestión. Yo digo señores: lo recibí con tres pesos y lo dejo con cuatro. Decime, ¿dónde puse en venta la casa de APTRA?", reafirmó sobre su gestión.

Y aseguró: "No creo que me dejen o no me dejen (de si se va o no de la presidencia), es una decisión personal".

Y sobre algunas críticas que recibe por lo bajo desde adentro de APTRA, señaló: "Yo le doy bola a los que levantan la mano en una asamblea, ahí tienen que hablar".

La lista completa de nominados para los Premios Martín Fierro 2023

1) FICCIÓN

DOS 20 (TV Pública)

EL HINCHA (elnueve)

EL PRIMERO DE NOSOTROS (Telefe)

LA 1 – 5/18 (eltrece)

2) PERIODÍSTICO

ANIMALES SUELTOS (América)

OPINIÓN PÚBLICA (elnueve)

PERIODISMO PARA TODOS (eltrece)

3) HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

BENDITA (elnueve)

LPA (América)

NO ES TAN TARDE (Telefe)

4) DEPORTIVO

PASIÓN POR EL FÚTBOL (eltrece)

SELECCIÓN ARGENTINA – LA SERIE (elnueve)

SOMOS MUNDIALES (TV Pública)

5) NOTICIERO DIURNO

AMÉRICA NOTICIAS (América)

EL NOTICIERO DE LA GENTE (Telefe)

TELENUEVE AL MEDIODÍA (elnueve)

6) NOTICIERO NOCTURNO

AMÉRICA NOTICIAS (América)

EN SÍNTESIS (eltrece)

TELEFE NOTICIAS (Telefe)

7) INTERÉS GENERAL

ALMORZANDO CON JUANA (eltrece)

GRAN HERMANO – EL DEBATE (Telefe)

PH - PODEMOS HABLAR (Telefe)

8) MUSICAL

FESTIVAL PAÍS (TV Pública)

LA PEÑA DE MORFI (Telefe)

PASIÓN DE SÁBADO (América)

PUENTE MUSICAL (elnueve)

UNÍSONO (TV Pública)

9) MAGAZINE

A LA BARBAROSSA (Telefe)

A LA TARDE (América)

CORTÁ POR LOZANO (Telefe)

10) CULTURAL / EDUCATIVO

ARCHIVO GENERAL DE LA EMOCIÓN (TV Pública)

LA LIGA DE LA CIENCIA (TV Pública)

NOCHE DE MENTE (TV Pública)

11) ENTRETENIMIENTOS (JUEGOS)

100 ARGENTINOS DICEN (eltrece)

BIENVENIDOS A BORDO (eltrece)

TRATO HECHO (Telefe)

12) ENTRETENIMIENTOS (CONOCIMIENTOS)

LA HORA EXACTA (elnueve)

LOS OCHO ESCALONES DEL MILLÓN (eltrece)

PASAPALABRA (Telefe)

13) BIG SHOW

CANTA CONMIGO AHORA (eltrece)

LA VOZ ARGENTINA (Telefe)

QUIÉN ES LA MÁSCARA? (Telefe)

14) REALITY

EL HOTEL DE LOS FAMOSOS (eltrece)

GRAN HERMANO (Telefe)

MASTERCHEF CELEBRITY (Telefe)

15) GASTRONOMÍA

ARIEL EN SU SALSA (Telefe)

COCINEROS Y COCINERAS ARGENTINAS (TV Pública)

QUÉ MAÑANA (elnueve)

16) VIAJES / TURISMO

UN PEQUEÑO GRAN VIAJE (Telefe)

PAÍS FEDERAL (TV Pública)

RESTO DEL MUNDO (eltrece)

17) JUVENIL

ALTAVOZ (TV Pública)

FUTURALIA (TV Pública)

INSTALATE (América)

18) LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA

ARDOHAIN, CAROLINA “PAMPITA” (El Hotel de los famosos -eltrece)

BARBAROSSA, GEORGINA (A la Barbarossa – Telefe)

LEGRAND, MIRTHA (La Noche de Mirtha – eltrece)

LOZANO, VERÓNICA (Cortá por Lozano - Telefe)

19)LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

DE BRITO, ÁNGEL (LAM – América)

DEL MORO, SANTIAGO (Gran Hermano y MasterChef Celebrity – Telefe)

KACZKA, GUIDO (Los 8 Escalones del Millón – eltrece)

SILY, FERNANDO “COCO” (Noche de Mente – TV Pública)

WIEBE, ALEJANDRO “MARLEY” (Por el mundo/Por el mundo Mundial y

La Voz Argentina – Telefe)

20)LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

CARUSO, LILIANA (América Noticias – América)

LERENA, ÁNGELA ( Rumbo a Qatar – TV Pública)

METZGER, DOMINIQUE (Telenoche – eltrece)

21)LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

BARILI, RODOLFO (Telefe Noticias – Telefe)

GRAÑA, ROLANDO (América Noticias – América)

LANATA, JORGE (Periodismo para Todos – eltrece)

SZETA, MAURO (El Noticiero de la Gente – Telefe)

22)CRONISTA / MOVILERO

AMOROSO, CAROLINA (Telenoche – eltrece)

PANIZZA, GUILLERMO (Telefe Noticias – Telefe)

TUBIO, GUSTAVO (Arriba argentinos – eltrece)

23) PANELISTA

DI LENARDA, MARIEL (Nosotros a la mañana – eltrece)

LATORRE, YANINA (LAM – América)

PÉREZ, SOL (Gran Hermano – El Debate – Telefe)

24) ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN

CASTRO, LUCIANO (El primero de nosotros – Telefe)

DE SANTO, DAMIÁN (El primero de nosotros – Telefe)

MACHÍN, LUIS (El Hincha – elnueve)

VICUÑA, BENJAMÍN (El primero de nosotros – Telefe)

25) ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN

ALEMAN, SELVA (Activamente – Dos 20- TV Pública)

ARUZZI, JORGELINA (El primero de nosotros – Telefe)

FUNES, MERCEDES (El primero de nosotros – Telefe)

KRUM, PAOLA (El primero de nosotros - Telefe)

26) ACTOR DE REPARTO

FANEGO, DANIEL (El primero de nosotros – Telefe)

PRESTA, SEBASTIÁN (El primero de nosotros – Telefe)

VALENZUELA, DANIEL (El Hincha – elnueve)

27) ACTRIZ DE REPARTO

DUPLÁA, NANCY (Supernova – elnueve)

REYNA, CAROLA (El primero de nosotros – Telefe)

URTIZBEREA, VIOLETA (La 1- 5/18 – eltrece)

28) REVELACIÓN

BAL, FEDERICO (Resto del mundo – eltrece)

GÓMEZ WLOSKO, ROCÍO (El primero de nosotros – Telefe)

NARA, WANDA (Quién es la máscara? – Telefe)

29) LABOR HUMORÍSTCA

BREITMAN, DAN (LPA – América)

CAMPILONGO, MARTÍN “CAMPI” (Flor de equipo – Telefe)

STRANEO, “PICHU” (Recreo – América)

30) AUTOR / GUIONISTA

NICOLÁS ALLEGRO, DANIEL ARAMAYO y SABRINA BLANCO (El

Hincha – elnueve)

IGNACIO APOLO y FEDERICO MARRALE (Dos 20 – TV Pública)

ERNESTO KOROVSKY y ROMINA MORETTO (El primero de

nosotros – Telefe)

31) DIRECCIÓN (FICCIÓN)

CIANCIO, ALEJANDRO (El Hincha – elnueve)

IBÁÑEZ, ALEJANDRO y NISCO, JORGE (La 1 -5/18 eltrece)

VÁZQUEZ, PABLO y AMBROSINO, PABLO (El primero de

nosotros – Telefe)

32) DIRECCIÓN (NO FICCIÓN)

ARECCO, LUCAS (LAM, La noche de la V y Manda Play – América)

CUSCUELA, CLAUDIO (MasterChef Celebrity – Telefe)

GORKIN, EUGENIO (Gran Hermano – Telefe)

33) AVISO PUBLICITARIO (PRODUCTO)

JUNTOS A LA PAR (Mercado Pago – Gut)

PERSONAL PAY GARPA ( Personal Pay – Gut)

PRIMAVERA SOUND (Flow – Don )

34) AVISO PUBLICITARIO MUNDIALISTA

EL CLIMA DE LA COPA (Philco – Oruga Cine)

LIO (Frávega – Mercado MCCann)

PROBABILIDADES (Codere – Italia)

35) PRODUCCIÓN INTEGRAL

GRAN HERMANO (Telefe)

LA VOZ ARGENTINA (Telefe)

QUIÉN ES LA MÁSCARA (Telefe)

36) BRANDED CONTENT

BUEN LABURO (Diego Valenzuela – elnueve)

EL GRAN BARTENDER (Diego Poggi – Telefe)

MODO SELFIE (Agustín Neglia – América)