Manzana salió de Gran Hermano sin protocolo y explotó un escándalo: "No me vendaron los ojos"

¿En qué consiste ese protocolo? Un productor acompañará a Furia desde que sale de la casa hasta que vuelve a ingresar. Para respetar el aislamiento, le tapan los ojos y le colocan auriculares con música.

Embed

Pese a la existencia de ese protocolo, en las últimas horas se conoció un video, en el cual Manzana cuenta que él también salió de la casa, pero no le hicieron cumplir ninguna regla ni nada parecido.

“Me levanté muy temprano, tipo siete de la mañana, Gran Hermano me llamó para que fuera al confesionario. Fui y me pidió que me prepara. Me dijo que me iban a abrir la puerta e iba a salir. Me bañé, me cambié y salí”, detalló el artista.

Zoe Bogach, que estaba escuchando su relato, le preguntó si le habían vendado los ojos y su repuesta fue un rotundo no. ¡Un escándalo!

Se conoció el verdadero motivo de la salida de Furia de Gran Hermano

El pasado martes, Santiago del Moro anunció que Furia deberá dejar la casa de Gran Hermano. La jugadora tiene que salir del juego porque tiene que someterse a estudios médicos. Regresará cuando tenga la autorización de los profesionales que la atienden.

"Amigos les quiero contar algo importante. Juli próximamente va a salir de la casa de Gran Hermano según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos", detalló el conductor en su cuenta de Instagram.

Tras el mensaje de Santiago, los rumores no tardaron en aparecer. Se llegó a decir que estaba con anemia y con síntomas de embarazo. Sin embargo, al mediodía, en Telefe Noticias confirmaron que Juliana está con una infección urinaria.

La estratega tiene ya se hizo estudios, pero hay algunos valores que no le dieron bien. Por esa razón, los médicos le indicaron otros exámenes.

Al parecer, todos en la casa ya están al tanto de esta situación. Furia, en tanto, se prepara para dejar la casa de Gran Hermano apenas se lo indique la producción. Habrá que esperar para ver si implementan algún operativo para respetar el aislamiento y darle la posibilidad de regresar pronto al juego.