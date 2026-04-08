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El impactante relato de Anna Chiara sobre cómo encontró a Andrea del Boca tras el accidente: "Rota"

Anna Chiara dio detalles de cómo fue el reencuentro con su mamá Andrea del Boca en el hospital tras la fuerte caída en la casa de Gran Hermano.

8 abr 2026, 09:45
El impactante relato de Anna Chiara sobre cómo encontró a Andrea del Boca tras el accidente: Rota
El impactante relato de Anna Chiara sobre cómo encontró a Andrea del Boca tras el accidente: Rota

El impactante relato de Anna Chiara sobre cómo encontró a Andrea del Boca tras el accidente: "Rota"

Andrea del Boca no regresa a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) después del fuerte accidente que sufrió en la cocina al caer con su boca al piso. De inmediato, al ser asistida por sus compañeros y solicitar la presencia de un médico, la actriz fue derivada de urgencia a una clínica.

Lo cierto es que horas después a través de un comunicado oficial se confirmó que a raíz de ese episodio la actriz no regresará a la famosa casa y ya se encuentra descansando en su casa y acompañada de su familia.

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En diálogo con el stream de Telefe, su hija Anna Chiara reveló cómo encontró a Andrea del Boca en el hospital a unos minutos del accidente y su relato fue impactante.

"Llegué a la madrugada al hospital y cuando la vi estaba rota en llanto", confesó la joven sobre el momento en que llegó a la clínica y vio a su mamá.

Además, Anna comentó las heridas que tenía en su cuerpo Andrea del Boca tras el fuerte golpe en la casa de Gran Hermano: "Los que la han visto saben que de por sí es muy pálida y estaba aun más pálida. Tenía el rimel corrido, la boca llena de sangre que tuvieron que hacerle unos puntos y tiene una paleta desplazada hacia atrás. Fue como mucho".

Y cerró aún preocupada tras lo sucedido: "Por suerte me pude reencontrar y darle un abrazo pero yo no la esperaba en estos términos. Estoy más tranquila porque está con nosotras".

Cabe recordar que ante la salida de la actriz del reality se habla de la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por la propia Anna Chiara quien deslizó que le interesa la propuesta: "Entraría a la casa", comentó abierta a aceptar la posibilidad de ingresar al reality.

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El particular nombre con el que internaron a Andrea del Boca tras la dura caída en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló en LAM (América Tv) el particular nombre con el que fue registrada Andrea del Boca al ser derivada de urgencia a un hospital tras su fuerte accidente en el programa Gran Hermano Generación Dorada.

La actriz fue registrada en el centro de salud con un nombre llamativo: “María del B” que causó la sorpresa todos en el programa. “Así la internaron”, precisó el conductor generando sorpresa en el panel.

Trascendió además que en el informe médico se indicó: “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”, lo que alimentó aún más las dudas sobre la gravedad del episodio.

En esa misma línea, Karina Iavícoli sumó que, si bien Andrea del Boca ingresó por guardia, no hubo cirugía ni sutura, aunque deslizó: “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes”.

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