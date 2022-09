María Becerra mostró el tatuaje que se hizo por Rusherking, su ex

“Te voy a contar la verdad. En su momento me lo tatué por quien en ese momento era mi novio. No hagan eso”, dijo y repitió mirando la cámara. Además, contó que Rusher tiene en su cuerpo tatuada la frase que el personaje le respondía a este. “Era muy chica”, justificó la artista.

María contó que este fue su primer tatuaje y que le dolió muchísimo, incluso esa noche tuvo fiebre. La cantante contó que tiene 13 tatuajes, y algunos de ellos también le provocaron mucho dolor y fiebre, pero ella quiere seguir haciéndose más.

La China Suárez y María Becerra: el incómodo momento tras cruzarse en un evento

Finalmente, China Suárez y María Becerra se cruzaron cara a cara en un evento. La cantante, ex de Rusherking, y la actriz -actual de trapero- se toparon en la noche porteña y la cosa no habría sido para nada cómoda.

Ellas no eran amigas, pero cuando la cantante se enteró que la China había comenzando un romance con su ex no le gustó nada. De todos modos, la actriz había dicho en una entrevista que le parecía una gran artista y escuchaba su música.

Pero de nada sirvió esto en el cruce que mantuvieron en la presentación de la serie Limbo… Hasta que lo decida, en el Faena Art Center de Puerto Madero.

Primero llegó Becerra y luego Suárez, ambas evitaron estar juntas en la alfombra roja o en cualquier otra parte del lugar donde se realizó el evento, según contaron los presentes. Además, lo que llamó la atención de todos que la actriz decidió irse a la media hora de haber llegado.

Lo que evitó la China fue estar presente durante el show que brindó Becerra en el escenario. Aseguran que la China se fue escondida, con un buzo con capucha para tapar su vestido negro largo.