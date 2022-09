La China Suárez le preparó un sorpresa especial a Rusherking para celebrar la primavera

chian suarez.JPG

"Batatas, lentejas, papitas al horno, huevo y pollo para él. Acá, todas estas verduras... Nuestro almuerzo primaveral", expresó la actriz en los posteos en dicha red social.

Desde hace años, La China es vegetariana, pero esta vez hizo una excepción y cocinó un corte de carne para Rusherking. A juzgar por las imágenes den las redes, la relación de actriz y el cantante va sobre rieles.

El accidente de la China Suárez en Nueva York

A sus 30 años, la China Suárez deslumbró por las calles de Manhattan con vestidos impresionantes y super producida durante los días que estuvo en Nueva York convocada por una famosísima firma para participar de la Semana de la moda.

Pero, en una de las salidas a caminar por la ciudad con su pareja, mientras Rusherking hacía una historia para su cuenta de Instagram, la China quiso pegar una saltito pero cayó mal y todos creyeron que se había lastimado la rodilla.

La rubia pegó un grito de dolor e inmediatamente se agachó para agarrarse el lugar de la pierna que se habría lesionado al caer. Pero por suerte no le pasó nada. "Lo que hizo ruido no fue mi rodilla si no el forro del vestido que se rompió", dijo en otro video aclarando la situación y mostrando cómo le quedó.

De esta manera, la actriz pudo continuar sus días en la Gran Manzana combinando trabajo con el placer de compartir los ratos libres con su novio.