Facundo Arana confesó por qué María Susini no es el amor de su vida

"Un día estaba en un restaurante con mis amigos y entró Facundo con su mujer, y una de mis amigas me dice: 'mirá cómo la mira él a ella'. Todas nos dimos vueltas y dijimos: 'ay, sí, ojalá me pase eso'”, dijo Estefi Berardi, maravillada con el matrimonio.

Y ahí la conductora le preguntó al actor: "¿María es el amor de tu vida?". Y Facundo Arana aclaró sobre ese término tan escuchado: "Es el amor en mi vida. Decir 'el amor de mi vida' es bajar un poco los brazos. Entonces, cuando decís que es el amor en tu vida tenés que cuidarlo todos los días. Sobre todo cuando tenés la fortuna que tuve yo".

Majo Martino tras escucharlo atentamente le consultó: "¿Cómo se hace para construir un amor duradero en el tiempo?". Y el artista explicó: "Cada uno con su librito. A mí lo que me pasó fue que me llevé por delante algo que me partió como un rayo. Cuando te pasa eso no querés otra cosa que cuidarlo".

maria susini facundo arana.jpg

La emocionante carta de despedida de Facundo Arana a Selva Alemán: "Me enamoré"

En plena conmoción de la comunidad artística tras la sorpresiva muerte de la actriz Selva Alemán en la tarde de este martes, tras descomponerse de manera repentina, Facundo Arana expresó su dolor en las redes sociales al tiempo que le rindió un emotivo homenaje revelando lo que significó en su carrera.

Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram el actor relató una anécdota personal con Selva para reflejar la calidad humana y la enorme generosidad que junto con su pareja Arturo Puig, tuvo la actriz para con él.

"Hace pocos años hicimos, con Solita Silveyra, una obra preciosa llamada 'Cartas de amor'. Nos dirigió Selva. Yo no entendía mucho por qué el texto gustaba tanto ni qué era lo que tenía la obra que maravillaba a la gente", comenzó relatando junto a una postal de la actriz y su marido en escena.

"Ella me citó en su casa para charlar sobre todo eso, y al rato se sumó Arturo. Ellos habían hecho la obra durante un montón de años. Yo ese día había ido a intentar entender.De pronto, sin aviso, se sentaron juntos frente a mí y me regalaron una función sólo para mí. Por supuesto, de inmediato me enamoré de la obra... y de ellos dos. No me lo voy a olvidar nunca", reveló Arana en su emotivo posteo.

Por último, Facundo le expresó todo su apoyo a Arturo Puig en este momento tan duro."Te mando el más grande abrazo. El mundo entero, todos lloramos a Selva", concluyó.