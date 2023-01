Mario Pergolini contó sus miedos al hacerse un estudio y reveló cómo le fue

"Momento de estudios. No Psicológicos que bien vendrían. No de equilibrio u hormonal sino de esos... incómodos. Dejo los comentarios hasta cierto punto.. creatividad sin vulgaridad, por favor", expresó en su posteo el ex CQC.

Y en el video en sí explicó: “Me tengo que hacer de esos estudios donde te introducen una cánula por abajo y revisan cómo está todo. Hay que hacérselo y dije, bueno, voy a hacerlo. Me dijeron que tengo que tomar un laxante 24 horas antes”.

“Fui a comprarlo (el kit a la farmacia), pensé que eran dos cositas y me encontré con esto (mostrando la caja). Pesa 536 gramos. Esto va a estar complicado. Tengo que poner todo el contenido de cada botellita y llenar el vaso con agua”, explicó Mario Pergolini.

Y cerró: “Primero tengo que tomar un fresquito con un litro de agua y a las 6 horas el otro. Mamita. ¡Lo que va a doler esto!”.

Al día siguiente, y tras realizarse el estudio en cuestión, la colonoscopia, el conductor reveló que no fue una experiencia traumática: "Mi cara lo dice todo! Sobreviví a la colonoscopia. Para alegría de algunos... Todo bien! Ahora me haré los pecho", comentó.

Y en otro video amplió: "Ayer conté que me estaba preparando para hacer una video colonoscopia. Bueno, me la hice, no pasé una mala noche, fui de cuerpo varias veces pero bien, totalmente tolerable".

"Me hice el procedimiento con sedación total, no fueron más de 40 minutos. Es seguro, rápido y fácil. Está bueno que se los cuente, volveré a hacer una en 4 o 5 años", cerró Mario Pergolini.

El duro posteo de Mario Pergolini contra la actual dirigencia de Boca

El ex dirigente de Boca Juniors, Mario Pergolini, que se marchó del club enemistado con el presidente Jorge Amor Ameal y con el propio Juan Román Riquelme, se refirió a la decisión del ex futbolista de lanzar su propia agrupación con un duro posteo en redes sociales.

"Llegando a fin de año y los dirigentes repartiéndose agrupaciones. ¿Está bien? ¿Está mal? Raro como mínimo...", aseguró picante el conductor.