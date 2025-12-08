Martín Fierro de Cine 2025: la lista completa de todos los ganadores

En tanto, el Matin Fierro de plata fue para la película Nueve reinas por sus 25 años, el Martín Fierro a la trayectiria a la actriz Marta González y hubo un homenaje por los 40 años de la película Esperando la carroza.

Los ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025

PELÍCULA CINE Y/O PLATAFORMA

Belén

Homo Argentum

La Llegada del Hijo

La Mujer de la Fila

El Jockey

El Aroma del Pasto Recién Cortado

GUIÓN CINE

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -

(Tesis sobre una domesticación)

Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

ACTRIZ PROTAGONISTA CINE

Camila Peralta - (Nancy)

Dolores Fonzi - (Belén)

Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)

Mara Bestelli - (El Mensaje)

Natalia Oreiro - (La Mujer de la Fila)

Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)

Maricel Alvarez - (La Llegada del Hijo)

Ursula Corberó - (El Jockey)

Eugenia “China” Suárez - (Linda)

ACTOR DE REPARTO CINE

Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)

Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)

Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)

Luis Ziembrowski - (El Jockey)

Alejandro Awada - (Una Muerte Silenciosa)

Martín Garabal - (Culpa Cero)

Agustín Sullivan - (Virgen Rosa)

Ariel Staltari - (Verano Trippin)

ACTRIZ DE REPARTO CINE

Carolina Kopelioff - (Virgen rosa)

Justina Bustos - (Culpa Cero)

Maite Lanata - (Gatillero)

Soledad Villamil - (Una Muerte Silenciosa)

Beatriz Spelzini - (Chocolate para tres)

Eugenia Guerty - (Papá por dos)

Dalma Maradona - (Homo Argentum)

Lali Espósito - (Verano Trippin)

SERIE COMEDIA

El Encargado 3 - (Disney +)

Envidiosa - (Netflix)

Viudas Negras - (Flow)

División Palermo 2 - (Netflix)

El mejor infarto de mi vida - (Disney +)

Bellas Artes 2 - (Disney +)

El Fin del Amor 2 - (Prime Video)

SERIE DRAMA

Cromañón - (Prime Video)

El Eternauta - (Netflix)

Menem - (Prime Video)

En el Barro - (Netflix)

La voz ausente - (Disney +)

Atrapados - (Netflix)

DIRECCIÓN CINE

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

Dolores Fonzi- (Belén)

Iván Fund - (El Mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey)

DIRECCIÓN SERIE

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Alejandro Ciancio - (En el Barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)

GUIÓN SERIE

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)

ACTOR PROTAGONISTA SERIE

Esteban Lamothe - (Envidiosa)

Guillermo Francella - (El Encargado 3)

Guillermo Pfening - (Espartanos: una historia real)

Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las Maldiciones)

Ricardo Darín - (El Eternauta)

Alan Sabbagh - (El Mejor Infarto de mi Vida)

Oscar Martinez - (Bellas Artes 2)

Daniel Hendler - (Los Mufas / El Fin del Amor 2)

ACTRIZ PROTAGONISTA SERIE

Griselda Siciliani - (Envidiosa)

Malena Pichot - (Viudas negras)

Olivia Nuss - (Cromañón)

Valentina Zenere - (En el Barro)

Pilar Gamboa - (Viudas negras)

Lali Espósito - (El Fin del Amor 2)

Tini Stoessel - (Quebranto)

Ana Garibaldi - (En el Barro)

ACTOR DE REPARTO SERIE

Ariel Staltari - (El Eternauta)

César Troncoso - (El Eternauta)

Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)

Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)

Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)

Marco Antonio Caponi - (Menem)

Benjamín Vicuña - (Envidiosa)

ACTRIZ DE REPARTO SERIE

Griselda Siciliani - (Menem)

Lorena Vega - (En el Barro / Envidiosa / El Fin del Amor 2)

Micaela Riera - (Nieve roja)

Mónica Antonópulos - (Viudas negras / Las Maldiciones / Menem)

Violeta Urtizberea - (Envidiosa)

Soledad Villamil - (Cromañón)

Erika De Sautu Riestra - (En el Barro)

Andrea Pietra - (El Eternauta)

REVELACIÓN CINE Y/O SERIE

Camila Plaate - (Belén)

Juliana Gattas - (Los domingos mueren más personas)

Pehuén Pedre - (Simón de la Montaña)

Anika Bootz - (El Mensaje)

Marcela Acuña - (La Mujer de la Fila)

Lux Pascal - (Miss Carbón)

María Becerra - (En el Barro)

José Giménez Zapiola, “El Purre” - (Cromañón)

DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

EDICIÓN CINE Y/O SERIE

Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)

Andrés Quaranta - (Menem)

David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)

Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)

MÚSICA ORIGINAL CINE Y/O SERIE

Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)

Nicolás Sorín - (Mazel Tov)

Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)

Sergei Grosny - (División Palermo 2)

Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)

Federico Jusid - (El Eternauta)

Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CINE Y/O SERIE

Gastón Girod - (El Eternauta)

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)

Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)

Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)

Leonardo Rosende - (Homo Argentum)

Timo Salminen - (El Jockey)

Luciano Badaracco - (Verano Trippin)

Martín Sapia - (Gatillero)

ACTOR PROTAGONISTA CINE

Adrián Suar - (Mazel Tov)

Guillermo Francella - (Homo Argentum)

Joaquín Furriel - (Una Muerte Silenciosa)

Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)

Sergio Podeley - (Gatillero)

Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)

DISEÑO DE VESTUARIO CINE Y/O SERIE

Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)

Patricia Conta - (El Eternauta)

Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)

Lorena Diaz - (Envidiosa)

Pilar González - (Menem)

DIRECCIÓN DE ARTE CINE Y/O SERIE

Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)

Germán Naglieri / Julia Freid- (El Jockey)

Mariela Rípodas - (Virgen rosa)

Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)

Julia Freid - (En el Barro)

Laura Martinez - (Bellas Artes 2)