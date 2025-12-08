Martín Fierro de Cine 2025: la lista completa de todos los ganadores

Con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres en la ceremonia oficial, este lunes 8 de diciembre se celebró una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cine 2025 por la pantalla de América Tv.
En esta nota te mostramos las ternas y los ganadores que dejó la nueva edición del Martin Fierro de Cine 2025 trasmitida en vivo por América d desde la Usina del Arte.
La gala reconoció a las producciones más destacadas del año, en una noche cargada de emoción, homenajes y momentos inolvidables durante más de cinco horas de tranmisión en vivo.
El evento congregó a las figuras más destacadas del cine nacional para reconocer lo mejor de la producción local, desde actuaciones y direcciones hasta guiones, fotografía y óperas primas que marcaron la temporada en una de las veladas más esperadas por la industria audiovisual argentina.
Luego de más de 20 ternas, se conocieron los nombres de los ganadores de los dos estatuillas de Oro que hubo en la noche: por el lado del cine fue para la actriz Natalia Oreiro y el de la serie quedó en manos de El eternauta protagonizada por Ricardo Darín.
En tanto, el Matin Fierro de plata fue para la película Nueve reinas por sus 25 años, el Martín Fierro a la trayectiria a la actriz Marta González y hubo un homenaje por los 40 años de la película Esperando la carroza.
PELÍCULA CINE Y/O PLATAFORMA
Belén
Homo Argentum
La Llegada del Hijo
La Mujer de la Fila
El Jockey
El Aroma del Pasto Recién Cortado
DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
Kun por Aguero - (Justin Webster)
Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
GUIÓN CINE
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -
(Tesis sobre una domesticación)
Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)
ACTRIZ PROTAGONISTA CINE
Camila Peralta - (Nancy)
Dolores Fonzi - (Belén)
Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)
Mara Bestelli - (El Mensaje)
Natalia Oreiro - (La Mujer de la Fila)
Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)
Maricel Alvarez - (La Llegada del Hijo)
Ursula Corberó - (El Jockey)
Eugenia “China” Suárez - (Linda)
ACTOR DE REPARTO CINE
Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)
Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)
Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)
Luis Ziembrowski - (El Jockey)
Alejandro Awada - (Una Muerte Silenciosa)
Martín Garabal - (Culpa Cero)
Agustín Sullivan - (Virgen Rosa)
Ariel Staltari - (Verano Trippin)
ACTRIZ DE REPARTO CINE
Carolina Kopelioff - (Virgen rosa)
Justina Bustos - (Culpa Cero)
Maite Lanata - (Gatillero)
Soledad Villamil - (Una Muerte Silenciosa)
Beatriz Spelzini - (Chocolate para tres)
Eugenia Guerty - (Papá por dos)
Dalma Maradona - (Homo Argentum)
Lali Espósito - (Verano Trippin)
SERIE COMEDIA
El Encargado 3 - (Disney +)
Envidiosa - (Netflix)
Viudas Negras - (Flow)
División Palermo 2 - (Netflix)
El mejor infarto de mi vida - (Disney +)
Bellas Artes 2 - (Disney +)
El Fin del Amor 2 - (Prime Video)
SERIE DRAMA
Cromañón - (Prime Video)
El Eternauta - (Netflix)
Menem - (Prime Video)
En el Barro - (Netflix)
La voz ausente - (Disney +)
Atrapados - (Netflix)
DIRECCIÓN CINE
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
Dolores Fonzi- (Belén)
Iván Fund - (El Mensaje)
Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
Luis Ortega - (El Jockey)
DIRECCIÓN SERIE
Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
Gabriel Medina - (Envidiosa)
Alejandro Ciancio - (En el Barro)
Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
GUIÓN SERIE
Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
Carolina Aguirre - (Envidiosa)
Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)
Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)
ACTOR PROTAGONISTA SERIE
Esteban Lamothe - (Envidiosa)
Guillermo Francella - (El Encargado 3)
Guillermo Pfening - (Espartanos: una historia real)
Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las Maldiciones)
Ricardo Darín - (El Eternauta)
Alan Sabbagh - (El Mejor Infarto de mi Vida)
Oscar Martinez - (Bellas Artes 2)
Daniel Hendler - (Los Mufas / El Fin del Amor 2)
ACTRIZ PROTAGONISTA SERIE
Griselda Siciliani - (Envidiosa)
Malena Pichot - (Viudas negras)
Olivia Nuss - (Cromañón)
Valentina Zenere - (En el Barro)
Pilar Gamboa - (Viudas negras)
Lali Espósito - (El Fin del Amor 2)
Tini Stoessel - (Quebranto)
Ana Garibaldi - (En el Barro)
ACTOR DE REPARTO SERIE
Ariel Staltari - (El Eternauta)
César Troncoso - (El Eternauta)
Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)
Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)
Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)
Marco Antonio Caponi - (Menem)
Benjamín Vicuña - (Envidiosa)
ACTRIZ DE REPARTO SERIE
Griselda Siciliani - (Menem)
Lorena Vega - (En el Barro / Envidiosa / El Fin del Amor 2)
Micaela Riera - (Nieve roja)
Mónica Antonópulos - (Viudas negras / Las Maldiciones / Menem)
Violeta Urtizberea - (Envidiosa)
Soledad Villamil - (Cromañón)
Erika De Sautu Riestra - (En el Barro)
Andrea Pietra - (El Eternauta)
REVELACIÓN CINE Y/O SERIE
Camila Plaate - (Belén)
Juliana Gattas - (Los domingos mueren más personas)
Pehuén Pedre - (Simón de la Montaña)
Anika Bootz - (El Mensaje)
Marcela Acuña - (La Mujer de la Fila)
Lux Pascal - (Miss Carbón)
María Becerra - (En el Barro)
José Giménez Zapiola, “El Purre” - (Cromañón)
EDICIÓN CINE Y/O SERIE
Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)
Andrés Quaranta - (Menem)
David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)
MÚSICA ORIGINAL CINE Y/O SERIE
Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)
Sergei Grosny - (División Palermo 2)
Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)
Federico Jusid - (El Eternauta)
Maria Becerra / Xross - (En el Barro)
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CINE Y/O SERIE
Gastón Girod - (El Eternauta)
Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)
Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
Timo Salminen - (El Jockey)
Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
Martín Sapia - (Gatillero)
ACTOR PROTAGONISTA CINE
Adrián Suar - (Mazel Tov)
Guillermo Francella - (Homo Argentum)
Joaquín Furriel - (Una Muerte Silenciosa)
Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)
Sergio Podeley - (Gatillero)
Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)
DISEÑO DE VESTUARIO CINE Y/O SERIE
Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
Patricia Conta - (El Eternauta)
Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
Lorena Diaz - (Envidiosa)
Pilar González - (Menem)
DIRECCIÓN DE ARTE CINE Y/O SERIE
Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)
Germán Naglieri / Julia Freid- (El Jockey)
Mariela Rípodas - (Virgen rosa)
Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)
Julia Freid - (En el Barro)
Laura Martinez - (Bellas Artes 2)