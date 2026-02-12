Mauro Icardi sin pudor: el video divirtiéndose con un juguete íntimo que dejó helada a la China Suárez

Embed

Cuándo y dónde sería la gran boda de Mauro Icardi y la China Suárez

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara no se detiene, pero esta vez quien tomó protagonismo fue Lara Piro, la abogada del delantero del Galatasaray. Invitada al programa A la Barbarossa (Telefe), la letrada no solo salió a desmentir rumores, sino que terminó revelando un dato inesperado: los planes de casamiento de Icardi con la China Suárez.

Respecto a las versiones de un supuesto llamado y chats con Wanda, Piro fue categórica: “Él formó una familia ensamblada y es muy feliz… La llamada (a Wanda) nunca existió, ni los chats. Ella monologa”, aseguró. Y reforzó su postura con otra definición: “Mauro está muy enamorado de Eugenia y es muy respetuoso de su relación. Apuesta a una familia. Está más que claro que la historia está terminada”.

Georgina Barbarossa fue directa y preguntó: “Icardi en el posteo dice ‘mi futura mujer’. ¿Se van a casar?”. La respuesta sorprendió a todos: “Yo tengo toda la intención de que sí y que sea en la Argentina. Sospecho, entre nosotras, que sí. Fechas no voy a decir porque no las sé”.

Y como si fuera poco, Piro se permitió bromear sobre su lugar en el evento: “Después de lo que venimos aguantando las abogadas, Elbita (Marcovecchio) y yo, si no nos invitan, nos vamos a autoinvitar. El casamiento tiene que ser en la Argentina, pero no me molestaría que sea en Milán”.