Mauro Icardi sin pudor: el video divirtiéndose con un juguete íntimo que dejó helada a la China Suárez

Mauro Icardi desató polémica con un video de fiesta en Turquía al mostrarse con un juguete íntimo.

12 feb 2026, 10:00
Mauro Icardi volvió a quedar en el medio de la tormenta mediática. En las últimas horas sailó a la luz un supuesto video en el que se lo veía en una fiesta besando a otra mujer. El clip se viralizó rápidamente y encendió rumores de infidelidad, aunque el propio futbolista salió a desmentirlo horas después. Detrás de todo, aseguran que estaría la mano de Wanda Nara.

La celebración no fue improvisada: se trató del cumpleaños de Lucas Torreira, compañero y amigo del delantero en el Galatasaray. Con la China Suárez en la Argentina, Icardi se sumó al festejo junto al resto del plantel.

Las imágenes de la noche comenzaron a circular en redes y generaron revuelo. El video más comentado mostraba al rosarino supuestamente a los besos con una mujer que no era la China, aunque todo indica que se trató de una edición manipulada. Sin embargo, otro clip también llamó la atención.

En esas grabaciones se lo ve a Icardi en plena complicidad con sus compañeros, bromeando y hasta jugando con un juguete sexual, lo que dejó en evidencia el clima distendido de la fiesta.

Cuándo y dónde sería la gran boda de Mauro Icardi y la China Suárez

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara no se detiene, pero esta vez quien tomó protagonismo fue Lara Piro, la abogada del delantero del Galatasaray. Invitada al programa A la Barbarossa (Telefe), la letrada no solo salió a desmentir rumores, sino que terminó revelando un dato inesperado: los planes de casamiento de Icardi con la China Suárez.

Respecto a las versiones de un supuesto llamado y chats con Wanda, Piro fue categórica: “Él formó una familia ensamblada y es muy feliz… La llamada (a Wanda) nunca existió, ni los chats. Ella monologa”, aseguró. Y reforzó su postura con otra definición: “Mauro está muy enamorado de Eugenia y es muy respetuoso de su relación. Apuesta a una familia. Está más que claro que la historia está terminada”.

Georgina Barbarossa fue directa y preguntó: “Icardi en el posteo dice ‘mi futura mujer’. ¿Se van a casar?”. La respuesta sorprendió a todos: “Yo tengo toda la intención de que sí y que sea en la Argentina. Sospecho, entre nosotras, que sí. Fechas no voy a decir porque no las sé”.

Y como si fuera poco, Piro se permitió bromear sobre su lugar en el evento: “Después de lo que venimos aguantando las abogadas, Elbita (Marcovecchio) y yo, si no nos invitan, nos vamos a autoinvitar. El casamiento tiene que ser en la Argentina, pero no me molestaría que sea en Milán”.

