Los duros mensajes de Fernanda Iglesias sobre Luciano Castro: "Se interna por otra cosa"

Y tras conocerse la noticia, Fernanda Iglesias arrojó picantes mensajes en sus redes sobre el galán: "No me da pena Luciano Castro, me da pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda", fue lo primero que dijo la panelista de Puro Show, programa donde se dio la primicia de su infidelidad.

Pero, la periodista fue por más y luego hizo otro posteo dando a entender el tremendo motivo de su internación: "Me voy a dormir, pero antes les diho: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué".

Fernanda Iglesias

Dónde está internado Luciano Castro

La internación de Luciano Castro llega en un momento de alta exposición mediática. A los rumores de infidelidad se sumaron declaraciones de figuras como Moria Casán, quien había deslizado que el actor "extrañaba mucho al amor de su vida", sugiriendo un duelo no resuelto por relaciones anteriores que complicó su vínculo con Siciliani.

Por el momento, el entorno del actor mantiene hermetismo sobre el lugar de la internación y los plazos del tratamiento.

En LAM remarcaron que Luciano Castro se encuentra fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y en las redes se especuló con que está en el mismo lugar que también eligieron Roberto García Moritán y Pancho Dotto hace un tiempo.