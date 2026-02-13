Los duros mensajes de Fernanda Iglesias sobre Luciano Castro: "Se interna por otra cosa"
La periodista, que dio la primicia de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, arrojó fuertes mensajes en sus redes tras conocerse la noticia de la internación del actor.
13 feb 2026, 07:25
Los duros mensajes de Fernanda Iglesias sobre Luciano Castro: "Se interna por otra cosa"
En las últimas horas, se supo que Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un centro de salud para tratar un cuadro anímico y conductual que se agudizó tras su separación de Griselda Siciliani. Según informaron en LAM, el diagnóstico que motivó la urgencia del tratamiento estaría vinculado a una "adicción al sexo".
La crisis personal del artista de 50 años se precipitó luego de la viralización de audios y chats con otras mujeres —incluyendo una joven danesa— mientras estaba en pareja, lo que expuso públicamente sus conductas privadas y detonó el final de su relación.
En sintonía con la información exclusiva, en LAM (América TV) se profundizó sobre el estado emocional del actor. El periodista Pepe Ochoa reveló que Castro busca "desintoxicarse y volver a estar en eje", luego de haber tocado fondo.
"Hay que ser cautos, pero nos llegó el dato de que existió una charla de Luciano con Siciliani. Le habría dicho que quería internarse con todo lo que sucedió en el último tiempo", explicó el panelista. Según el relato, el actor "se las vio negras, empezó a tener días muy malos y no le encontraba sentido a nada".
Y tras conocerse la noticia, Fernanda Iglesias arrojó picantes mensajes en sus redes sobre el galán: "No me da pena Luciano Castro, me da pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda", fue lo primero que dijo la panelista de Puro Show, programa donde se dio la primicia de su infidelidad.
Pero, la periodista fue por más y luego hizo otro posteo dando a entender el tremendo motivo de su internación: "Me voy a dormir, pero antes les diho: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué".
Dónde está internado Luciano Castro
La internación de Luciano Castro llega en un momento de alta exposición mediática. A los rumores de infidelidad se sumaron declaraciones de figuras como Moria Casán, quien había deslizado que el actor "extrañaba mucho al amor de su vida", sugiriendo un duelo no resuelto por relaciones anteriores que complicó su vínculo con Siciliani.
Por el momento, el entorno del actor mantiene hermetismo sobre el lugar de la internación y los plazos del tratamiento.
En LAM remarcaron que Luciano Castro se encuentra fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y en las redes se especuló con que está en el mismo lugar que también eligieron Roberto García Moritán y Pancho Dotto hace un tiempo.