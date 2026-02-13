El fuerte juramento de La Joaqui en MasterChef Celebrity: "Si gano..."

Luego llegó el momento en que La Joaqui se la jugó por completo en el amor ya que comentó que si logra resultar ganadora del reality gastronómico podría casarse con su novio, Luck Ra.

“¿Cuándo vamos a tener la boda, Joaqui? Quiero una buena news para el espectáculo”, le preguntó la conductora. A lo que la cantante comentó con una sonrisa y dejando la puerta abierta a una futura boda: “No lo sé. Ahora tengo que ganar MasterChef porque viste que dicen que el que gane MasterChef, se casa, entonces…“.

Y además añadió: “Es el único hilo que me mantiene sujeta a la eternidad de este programa”. Las declaraciones de La Joaqui generaron un enorme revuelo en redes entre sus fanáticos en medio del gran momento sentimental que vive con su colega. Habrá que esperar entonces si la cantante puede coronarse como la ganadora del ciclo y saber si habrá casamiento posterior con Luck Ra.

Qué decía La Joaqui de su historia de amor con Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra están juntos desde junio de 2024, lo que implica que llevan casi dos años de relación. Su historia comenzó con un flechazo en una fiesta de 15 años donde ambos coincidieron como artistas.

En una entrevista con el programa LAM (América Tv), la cantante desmintió tener planes de casamiento en 2026 con su pareja y aclaró que están focalizados en disfrutar el buen presente del noviazgo.

"Él está en todo lo que necesito, se hace cargo de mi corazón, nuestro hogar, mi estabilidad emocional, es un tipazo que resuelve, es un capo", comenzó a puro elogio con su novio.

Aunque dejó en claro: "Todavía no nos casamos, hace un año y medio salimos, estoy disfrutando de la luna de miel y conquista que es tan bonito, de encontrar la manera de enamorarnos todos los días".

La Joaqui reconoció lo que siente por él a corazón abierto: "Es mi primer amor. No me vieron querer nunca antes a nadie pero era una persona que le costaba confiar. Chicos, cuando llega el amor de verdad fluye solo, uno a veces intenta que las cosas funcionen y no son".