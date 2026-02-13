Mariano Iúdica reveló el antecedente más triste de Luciano Castro: "Lo encontramos..."

En ese sentido, el conductor explicó que no se trató de un hecho aislado: "Pasamos varias situaciones de esas porque viajamos también con Luciano", recordó.

Y sobre la actual situación que vive Luciano Castro comentó: "Creo que sé por lo que está pasando porque realmente pensó que con Griselda iba a ser algo muy grande".

Silvina Escudero, en tanto, cuestionó su teoría y apuntó a la conducta del actor en las relaciones: "Si la mujer que está a tu lado va ser para toda la vida no la engañas".

Pero el conductor expresó ante esa opinión: "No sé si para toda la vida, era la contención. Él tiene un problema con eso que es lo que lo llevó a hacer ciento millones de caga... con otras parejas también".

Embed

La promesa de Luciano Castro a Griselda Siciliani antes de internarse

Salió a la luz la charla que mantuvo Luciano Castro con Griselda Siciliani antes de decidir internarse por voluntad propia en un centro médico terapéutico en medio de un estado de angustia tras la filtración de los audios a otra mujer que derivaron en su escandalosa separación de la actriz.

En el ciclo LAM (América TV) Pepe Ochoa dio detalles del mal momento anímico que atraviesa el actor en medio de su final de relación con la actriz.

“No es un tema de adicciones ni de salud mental, nada tiene que ver con eso. Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida. Lo mediático le impactó muy mal”, explicó el panelista al dar a conocer el actual estado emocional del galán.

Y en ese sentido también reveló el juramento especial que Luciano Castro le habría hecho a Griselda Siciliani antes de ingresar al centro médico y estar allí algún tiempo.

“Le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. Siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno", detalló Pepe Ochoa.