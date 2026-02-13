Mariano Iúdica reveló el antecedente más triste de Luciano Castro: "Lo encontramos..."

Luciano Castro decidió internarse en un centro médico tras su escandalosa separación de Griselda Siciliani, en una noticia que se conoció en LAM (América Tv) y que generó gran preocupación y fuerte repercusión en el ambiente artístico.
En Polémica en el bar, Mariano Iúdica recordó cuando se encontró con el actor Luciano Castro en una particular situación que le llamó la atención.
Desde el programa Polémica en el bar, Mariano Iúdica recordó un episodio del pasado con el actor que le llamó mucho la atención y que demuestra cómo atravesaba el artista algunos momentos de tristeza.
"Yo lo quiero tanto y me angustia el tema porque le conozco tanto la cabeza. Conozco sus latigazos en sus errores y como él dijo su autodestrucción en estos temas. Él tiene una cosita, lo conozco hace muchos años", comenzó el conductor.
Y recordó un episodio que le llamó mucho la atención al verlo que estaba festejando solo su cumpleaños: "Una vez lo encontramos en una noche festejando su cumpleaños solo. Fue después de haber estado con Elizabeth Vernaci y antes de Sabrina Rojas. Estaba muy triste", relató conmovido Iúdica.
En ese sentido, el conductor explicó que no se trató de un hecho aislado: "Pasamos varias situaciones de esas porque viajamos también con Luciano", recordó.
Y sobre la actual situación que vive Luciano Castro comentó: "Creo que sé por lo que está pasando porque realmente pensó que con Griselda iba a ser algo muy grande".
Silvina Escudero, en tanto, cuestionó su teoría y apuntó a la conducta del actor en las relaciones: "Si la mujer que está a tu lado va ser para toda la vida no la engañas".
Pero el conductor expresó ante esa opinión: "No sé si para toda la vida, era la contención. Él tiene un problema con eso que es lo que lo llevó a hacer ciento millones de caga... con otras parejas también".
Salió a la luz la charla que mantuvo Luciano Castro con Griselda Siciliani antes de decidir internarse por voluntad propia en un centro médico terapéutico en medio de un estado de angustia tras la filtración de los audios a otra mujer que derivaron en su escandalosa separación de la actriz.
En el ciclo LAM (América TV) Pepe Ochoa dio detalles del mal momento anímico que atraviesa el actor en medio de su final de relación con la actriz.
“No es un tema de adicciones ni de salud mental, nada tiene que ver con eso. Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida. Lo mediático le impactó muy mal”, explicó el panelista al dar a conocer el actual estado emocional del galán.
Y en ese sentido también reveló el juramento especial que Luciano Castro le habría hecho a Griselda Siciliani antes de ingresar al centro médico y estar allí algún tiempo.
“Le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. Siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno", detalló Pepe Ochoa.