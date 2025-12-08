Ovación y lágrimas: así fue el emotivo homenaje a Marta González en los Martín Fierro de Cine 2025
La edición 2025 de los Martín Fierro de Cine tuvo uno de sus momentos más emotivos con el reconocimiento a Marta González.
8 dic 2025, 23:10
La edición 2025 de los Martín Fierro de Cine tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando se rindió homenaje a la reconocida actriz Marta González. La ceremonia estuvo marcada por la emoción y los recuerdos de una trayectoria que dejó huella en el cine y el teatro argentino.
El encargado de presentar el reconocimiento fue Rodolfo Ranni, quien le dedicó unas cálidas palabras antes de la proyección de un video que repasó su extensa carrera. "Una gran compañera. Hemos trabajado juntos. Estamos haciendo teatro juntos en este momento. Esto es un homenaje y tengo el honor de presentar el homenaje porque es a Marta González", expresó el actor con evidente emoción.
La carrera de González tuvo un punto de inflexión a los 29 años, cuando interpretó a Nené en Boquitas pintadas, junto a Alfredo Alcón. Entre sus trabajos más recordados se destacan títulos como Los chicos de la guerra, El desvío y La guerra del cerdo, películas que consolidaron su prestigio como una de las grandes figuras del cine nacional.
A lo largo de casi ocho décadas de trayectoria, González acumuló más de 34 películas en la pantalla grande y dejó su impronta en alrededor de 40 obras teatrales, convirtiéndose en una referente indiscutida de la cultura argentina.
Visiblemente emocionada y entre aplausos, la actriz subió al escenario para agradecer el reconocimiento: “El premio más grande que tengo es este cariño que siento de mis compañeros. No hay mejor premio que ese. Cuando hablan mal del ambiente me pongo muy mal porque el ambiente es mi familia”.
Quiénes son los nominados a los Premios Martín Fierro de Cine 2025
PELÍCULA CINE Y/O PLATAFORMA
Belén
Homo Argentum
La Llegada del Hijo
La Mujer de la Fila
El Jockey
El Aroma del Pasto Recién Cortado
DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
Kun por Aguero - (Justin Webster)
Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
DIRECCIÓN CINE
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
Dolores Fonzi- (Belén)
Iván Fund - (El Mensaje)
Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
Luis Ortega - (El Jockey)
GUIÓN CINE
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -