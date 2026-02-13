“Cuidá lo que decís”: el picante cruce de la China Suárez con un periodista antes de viajar a Turquía

Después de ese breve intercambio, la China optó por el silencio absoluto. Sin agregar una palabra más y replicando la actitud que suele adoptar Icardi ante la prensa en situaciones similares, avanzó con rapidez hacia el sector de Migraciones junto a los pequeños, evitando profundizar sobre el nuevo escándalo que vuelve a tener como protagonistas al futbolista y a Wanda.

China Suárez - captura DA

Cuándo se casan Mauro Icardi y la China Suárez

El enfrentamiento mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara no da respiro y suma un nuevo episodio casi a diario. Pero en esta oportunidad quien terminó llevándose todas las miradas fue Lara Piro, la representante legal del futbolista del Galatasaray. Invitada a A la Barbarossa, la abogada no solo desmintió versiones que circulaban en las últimas horas, sino que además sorprendió al revelar detalles sobre el futuro sentimental del delantero junto a la China Suárez.

Consultada por el supuesto llamado de Icardi a Wanda y los chats que habrían existido entre ellos, Piro fue contundente y no dejó margen para la duda. “Él formó una familia ensamblada y es muy feliz… La llamada (a Wanda) nunca existió, ni los chats. Ella monologa”, aseguró sin titubeos.

Lejos de quedarse ahí, reforzó su postura con otra frase categórica: “Mauro está muy enamorado de Eugenia y es muy respetuoso de su relación. Apuesta a una familia. Está más que claro que la historia está terminada”. Así, dejó en claro que, según su visión, el vínculo con Wanda es parte del pasado.

En medio del intercambio, Georgina Barbarossa fue directa al hueso y puso sobre la mesa una frase que encendió especulaciones. “Icardi en el posteo dice ‘mi futura mujer’. ¿Se van a casar?”, preguntó sin rodeos.

La respuesta de Piro no pasó inadvertida. “Yo tengo toda la intención de que sí y que sea en la Argentina. Sospecho, entre nosotras, que sí. Fechas no voy a decir porque no las sé”, confesó, dejando flotando la posibilidad concreta de un casamiento en puerta.

Pero eso no fue todo. Con tono distendido, la letrada también ironizó sobre su lugar en ese eventual gran día. “Después de lo que venimos aguantando las abogadas, Elbita (Marcovecchio) y yo, si no nos invitan, nos vamos a autoinvitar. El casamiento tiene que ser en la Argentina, pero no me molestaría que sea en Milán”, lanzó entre risas.

Así, mientras la novela suma capítulos y cruces mediáticos, la palabra de la abogada aportó un nuevo condimento: la posibilidad de boda y un mensaje claro sobre el presente amoroso de Icardi.