Se supo la íntima promesa de Luciano Castro a Griselda Siciliani antes de internarse

“Él se internó por voluntad propia en un centro donde dan tratamientos terapéuticos grupales y todo tipo de actividades para poder cambiar el momento en el que está”, fue la información que expuso el periodista de América TV y que llevó a que desde las redes hipotetizasen sobre la clínica elegida por el ex Jugate Conmigo.

Mientras tanto, Sabrina Rojas viajó a Mar del Plata con los dos hijos que tienen en común, para que esta situación no afecte a Fausto y Esperanza; mientras que Griselda Siciliani continúa trabajando normalmente en Buenos Aires en el rodaje del film "Felicidades", junto a Benjamín Vicuña y elenco.

Así las cosas, el entorno cercano a la expareja confía que el tiempo acomodará las cosas y que incluso los actores se darán una nueva oportunidad a pesar del disgusto que le generó a Griselda descubrir la infidelidad de Luciano en España y la escandalosa manera en que se conoció y se convirtió en tema nacional de la agenda de la farándula.

luciano-castro-griselda-siciliani 1.jpg

Cuáles fueron los duros mensajes de Fernanda Iglesias tras conocrese la internación voluntaria de Luciano Castro

En las últimas horas, se confirmó que Luciano Castro decidió ingresar a un centro de salud para abordar un cuadro emocional y conductual que se intensificó tras su separación de Griselda Siciliani. Según revelaron en LAM, el motivo que llevó al actor a buscar tratamiento estaría relacionado con una “adicción al sexo”.

La situación personal del intérprete de 50 años se complicó luego de que se viralizaran audios y conversaciones privadas con varias mujeres, entre ellas una joven danesa, mientras mantenía su relación. La difusión de esos contenidos expuso su intimidad y aceleró la ruptura con Siciliani.

En línea con esta información, LAM (América TV) ofreció detalles sobre el estado anímico de Castro. El periodista Pepe Ochoa indicó que el actor intenta “desintoxicarse y volver a estar en eje”, después de atravesar un momento crítico.

El panelista agregó: “Hay que ser cautos, pero nos llegó el dato de que existió una charla de Luciano con Siciliani. Le habría dicho que quería internarse con todo lo que sucedió en el último tiempo”. Según el relato, el intérprete “se las vio negras, empezó a tener días muy malos y no le encontraba sentido a nada”.

Fernanda Iglesias y Luciano Castro

Tras conocerse la noticia, la periodista Fernanda Iglesias compartió mensajes picantes en sus redes sociales sobre el actor. “No me da pena Luciano Castro, me da pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda”, expresó la panelista de Puro Show (El Trece), quien fue justamente la persona que dio a conocer la infidelidad del galán.

Iglesias fue aún más allá y publicó otro mensaje que sugería la verdadera razón detrás de la decisión del actor de internarse: “Me voy a dormir, pero antes les digo: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué”.

De este modo, se confirma que el ingreso voluntario de Castro responde a un proceso de búsqueda de ayuda profesional para superar dificultades emocionales y conductuales, más allá del escándalo mediático que expuso su vida privada. La decisión marca un punto de inflexión en su vida personal y profesional, mientras se espera que su tratamiento le permita recuperar equilibrio y bienestar.