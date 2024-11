Martín Ku habló tras el polémico video en un auto con la mamá de Tomás Holder

Embed

Con la repercusión que el material generó, en su programa de streaming Martín tuvo que reaccionar al video y le dieron un espacio para realizar un descargo al respecto. “¿No te reconoces ni a vos ni a ella ni el lugar, nada?", indagó Gastón Trezeguet.

“Ni siquiera se ve nada. ¿Cómo está hoy en día la tecnología no? No sé de qué se trata ese video, la verdad”, comentó el ex participante de Gran Hermano completamente desentendido.

A pesar de la insistencia de sus compañeros, el Chino se mantuvo firme en su postura y concluyó: "Yo no se que es eso. Ese no soy yo. Para mi se confundieron de Chino".

Tomás Holder habló de las versiones que vinculan a su mamá y Martín Ku románticamente

En los últimos días comenzaron a un circular rumores de una crisis entre Martín Ku y su novia Marisol, y automáticamente el ex hermanito fue vinculado con la mamá de Tomás Holder, Gisela Gordillo.

Según las versiones, Martín habría tenido encuentro íntimo con la mamá del influencer y así habría engañado a su novia Marisol, que posteó una sugestiva historia en su cuenta de Instagram.

Así las cosas, en medio del revuelo, Holder habló con Socios del Espectáculo (El Trece) y en una nota bromeó: “¡Chino, loco! ¡Está loco! Vi un poquito pero me cag... de risa".

"Mi mamá está soltera, que sea feliz. Yo la apoyo a ella y la veo contenta. Yo nunca lo conté pero luchó mucho para llegar donde está y estar conmigo. Ahora lo tiene que disfrutar", agregó.

De esta forma, el hijo de Gisela no dio detalles acerca de la supuesta relación y tampoco negó la posibilidad de un romance entre su madre y Martín Ku.