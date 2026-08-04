El álbum de fotos del viaje familiar de Maru Botana a París: "Despeje y disfrute"

Luego en otro posteo con más fotos del viaje, Maru Botana comentó sobre la nueva aventura en familia: "Días en La Bella Puglia, no paramos y nos quedaron miles de lugarcitos, pueblos y calas por conocer! Un verdadero paraíso que te da pena dejar".

"Mucha familia, cocinadas en casa, grandes nadadas, burratas , ricota, sandías…. Y muchas ganas de volver! Agradecer y agradecer haberlo pasado tan bien", cerró la chef a pura emoción.

Maru Botana hundió a su marido Bernardo Solá con un sorpresivo detalle del matrimonio

Maru Botana abrió su corazón y reveló detalles de la crianza de sus ocho hijos junto a Bernardo Solá, con una confesión que dejó a todos en shock.

La declaración surgió durante su participación en el podcast Más Minas que Mamás, espacio conducido por Vicky Gils y Juana Repetto, donde la cocinera repasó diferentes momentos de su historia familiar.

En medio de la conversación, la pastelera se refirió a la dinámica que mantuvo con su pareja y reconoció que, durante mucho tiempo, sintió que llevaba gran parte de las responsabilidades vinculadas a sus hijos.

Maru Botana aseguró que Bernardo no tuvo una participación activa en las tareas de crianza y describió cómo era aquella etapa de la relación.

"Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo y aparte no fue gamba a la noche, nada", expresó sin vueltas, dejando en evidencia cómo vivía esa situación dentro del matrimonio.

Ante la consulta sobre si había aceptado esa dinámica como algo normal dentro de la pareja, la empresaria gastronómica explicó que sí y que lo había incorporado desde el inicio de la relación."Reee. Lo naturalicé desde el momento cero", reconoció durante la charla.

Además, recordó una conversación que tuvo con su marido cuando comenzaron a consolidar su vínculo, donde él ya le había anticipado cuáles serían sus rutinas laborales y sus viajes frecuentes al campo.

"Cuando formalizamos nuestra pareja él me dijo: 'Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes'", relató Maru Botana.