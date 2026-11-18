Lo cierto es que la propia Florencia Peña se contactó con esta persona a través de un mensaje privado por la red social y le advirtió que estaba a punto de denunciarle la cuenta si no borraba la falsa publicación.

"Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta. No te das cuenta que perjudicas y dañas el trabajo de otra gente. Te doy cinco minutos, borralo ya", fue el tajante mensaje de la artista que compartió esta persona.

Si bien por suerte se trató de noticia falsa, el nombre de Florencia Peña estuvo por unas horas en tendencia y generó enorme preocupación entre sus allegados.

La firme postura de Florencia Peña sobre la visita del papa León XIV

Florencia Peña se sumó al debate que generó la visita del Papa León XIV a la Argentina con un mensaje que publicó en su cuenta de X. Lo hizo con el hashtag #PapaLeonXIV y dejó en claro desde el comienzo desde qué lugar opinaba.

La actriz aclaró que no es una persona religiosa ni se identifica con ninguna institución, aunque valoró lo que ocurrió con el Sumo Pontífice: "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa", aseguró.

Para Flor Peña lo más importante fue el mensaje que se escuchó y la cantidad de gente que se acercó a oírlo: "Que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", describió.