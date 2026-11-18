Durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre en las redes sociales comenzó a circular una fake news con respecto a Florencia Peña que generó mucha preocupación.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En las últimas horas se hizo viral una falsa noticia sobre Florencia Peña que causó preocupación y la actriz reaccionó con todo.
Durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre en las redes sociales comenzó a circular una fake news con respecto a Florencia Peña que generó mucha preocupación.
La falsa noticia hacía referencia a una supuesta muerte de la actriz e incluso la frase #murioflorpeña se hizo tendencia durante varias horas en la red social X.
El trascendido como suele suceder en estos casos generó enorme preocupación y de inmediato comenzó el debate entre los usuarios sobre qué había sucedido con Flor Peña con la velocidad con la que corren las noticias en el mundo virtual.
Incluso el usuario llamado @ibosttero publicó una captura de Wikipedia alterada donde se hablaba de la carrera de la actriz de 52 años en pasado, generando aún más desconcierto.
Lo cierto es que la propia Florencia Peña se contactó con esta persona a través de un mensaje privado por la red social y le advirtió que estaba a punto de denunciarle la cuenta si no borraba la falsa publicación.
"Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta. No te das cuenta que perjudicas y dañas el trabajo de otra gente. Te doy cinco minutos, borralo ya", fue el tajante mensaje de la artista que compartió esta persona.
Si bien por suerte se trató de noticia falsa, el nombre de Florencia Peña estuvo por unas horas en tendencia y generó enorme preocupación entre sus allegados.
Florencia Peña se sumó al debate que generó la visita del Papa León XIV a la Argentina con un mensaje que publicó en su cuenta de X. Lo hizo con el hashtag #PapaLeonXIV y dejó en claro desde el comienzo desde qué lugar opinaba.
La actriz aclaró que no es una persona religiosa ni se identifica con ninguna institución, aunque valoró lo que ocurrió con el Sumo Pontífice: "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa", aseguró.
Para Flor Peña lo más importante fue el mensaje que se escuchó y la cantidad de gente que se acercó a oírlo: "Que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", describió.