Mauro Icardi compartió las fotos del exclusivo festejo de cumpleaños de la China Suárez

“Porque me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce. Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, por la gran madre, por la gran amiga, por todo lo enorme que sos”, continuó muy emotivo el ex de Wanda Nara.

“Deseo que se te sigan cumpliendo los sueños que anhelas y disfrutes mucho hoy y siempre. Te amo”, cerró el deportista.

Horas más tarde, Icardi subió una foto de la ex Casi Ángeles en medio de la celebración, que se realizó en el hotel Four Seasons, y expresó: "Que seas muy feliz, princesa mía". Además, compartió una imagen del elegante salón, con dos mesas decoradas, donde se llevará a cabo la cena por el cumpleaños de la actriz.

En las últimas horas tomó una gran repercusión un grosero error que cometió Wanda Nara a la hora de compartir imágenes en las redes.

La mediática intentó reflejar un momento de tranquilidad con su familia y sus hijos en Tigre sin darse cuenta que se veía en la galería de su teléfono imágenes de ella de alto voltaje.

En este sentido, ante la repercusión que tuvo en redes y los medios el tema, se conoció qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi ante la aparición de esas fotos.

Wanda Nara sobre sus fotos desnuda

El detalle es que más allá de sus jugadas fotos, Wanda tenía en su galería de celular algunas fotos de Mauro con la China, lo que también llamó mucho la atención en las redes.

Desde su cuenta en Instagram, el futbolista del Galatasaray se mantuvo en silencio y ni opinó de las fotos que su ex subió por error y luego borró.

En tanto, Eugenia la China Suárez optó por demostrarle sus sentimientos a su novio con un romántico mensaje con una foto de él en la pileta y sonriendo: "Te amo Mauro Icardi, me haces muy feliz", indicó la actriz con el emoji de un corazón con fuego.

Y luego compartió una reflexión de la cuenta @escritounico que decía: "Cuando el amor es amor, da paz", reflejando el gran momento que pasa con Icardi.