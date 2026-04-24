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Del escándalo al humor: el Wandagate renació como una frutinovela y es un boom

El Wandagate volvió a ser tendencia, pero esta vez de la forma más insólita: convertido en una frutinovela. Mirá el video.

24 abr 2026, 08:00
Del escándalo al humor: el Wandagate renació como una frutinovela y es un boom
Del escándalo al humor: el Wandagate renació como una frutinovela y es un boom

Del escándalo al humor: el Wandagate renació como una frutinovela y es un boom

El Wandagate sumó un capítulo tan inesperado como desopilante. El escándalo que durante años tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez volvió a instalarse en las redes sociales, pero esta vez desde el humor más creativo: convertido en una frutinovela viral.

La historia, que explotó en TikTok y otras plataformas, presenta a Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá como los protagonistas de una parodia que recrea el famoso triángulo amoroso, pero con frutas y diálogos cargados de ironía. El resultado: miles de reproducciones, comentarios y compartidos en cuestión de horas.

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El video arranca con Tati Ananá —la versión frutal de la China— grabando un mensaje en tono provocador: “Hola Wanda Melón, me muero, es que quiero su vida. Le voy a mandar una foto a Mango Icardi”. Así, con guiños directos al inicio del escándalo real, la historia engancha desde el primer segundo.

Luego aparece Mango Icardi descansando, en una escena que rápidamente escala en picante cuando se lo ve junto a la ananá, con la Torre Eiffel de fondo, en clara referencia al encuentro que en su momento desató el escándalo en París. “Yo no quiero que se entere Wanda Melón”, lanza el personaje, mientras ella responde sin filtro: “Quiero volver a verte, me calentás Mango”.

Pero como en toda buena novela, el drama no tarda en llegar. El mango regresa a su casa e intenta disimular la situación, pero Wanda Melón descubre todo en su celular y estalla. La escena, que mezcla humor con dramatismo, recrea uno de los momentos más recordados del Wandagate: el enfrentamiento y la ruptura.

La frutilla del postre llega con la aparición de Yarará Latorre, una parodia directa de Yanina Latorre, quien desde un escritorio y en tono de primicia anuncia la separación: “Se separan Mango Icardi y Wanda Melón. La tercera en discordia es Tati Ananá”.

Con una mezcla perfecta de sátira, actualidad y cultura pop, la frutinovela logró lo que parecía imposible: darle una nueva vida a uno de los escándalos más mediáticos de los últimos años. Y como suele pasar en redes, cuando el ingenio aparece, el público responde: el Wandagate, una vez más, está en boca de todos… aunque ahora, en versión fruta.

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