La tristeza absoluta de Rodrigo Lussich por la muerte que lo destroza: "Se sufre"

"Era un perro hermoso, agradecido como todo perro rescatado, perro persona absoluto", destacó Rodrigo Lussich. Y luego contó una divertida anécdota de las travesuras del perro.

"En un momento lo tuve que mandar a vivir con mi vieja porque mordía los testículos de los hombres, tenía esa costumbre de ir a la pantorilla o a los hue.. Era bravo", recordó con humor acerca de los tantos momentos que compartieron juntos.

Y sobre la muerte de su perrito de diez años comentó casi entre lágrimas: "Fue inesperado, estaba bien pero tuvo unos malos días, el recuerdo de él. Amado un beso grande. Elevado al cielo de los perros donde estará jugando. Se sufre y se lo llora. Vamos a tratar de hacer reír igual, la procesión va por dentro".

rodrigo lussich perro kumino

El terrible descargo de Rodrigo Lussich contra Mario Pergolini: "¿Te acordas?"

Tras el estreno del ciclo Otro día perdido en El Trece que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión después de 15 años, en Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich hizo un análisis de la vuelta del ex Caiga Quien Caiga al canal de Constitución y no tuvo el mejor de los recuerdos por las críticas que le hizo en el pasado.

"Y ahora, aburguesado, con la panza un poco más crecida.... está hecho un señor más grande, peina canas... está con el habano, el whisky, la zapan y le dice al invitado 'no te voy a preguntar nada incómodo'. ¿What?", señaló el conductor tras la vuelta de Pergolini a la pantalla chica.

"¡Me dijo viejo, aburguesado y gordo!", exclamó Mario desde su programa. "Lo de aburguesado puede ser. Ok, me iré de vacaciones a otros lados, viviré de otra forma, no tengo problema, pero lo de gordo me dio por las pel... les soy sincero", remató picante el conductor.

Luego de escuchar la respuesta del ex CQC en su programa, Rodrigo Lussich le contestó con firmeza a su colega. "Dije que tiene panza de burgués. Por otro lado, lejos estuvo de mí querer ofender a Mario. Creo que tenía una rebeldía que, con los años, la perdió", manifestó el periodista.

El conductor de América finalizó su descargo con un pase de factura con un viejo resquemor. "Cuando no era políticamente correcto. Cuando estaba bien decir cualquier cosa, en tu programa, en CQC, me decían trolo todas las semanas. ¿Te acordas?", comenzó firme el periodista.

"Me agarraban en los eventos y me hacían bullying. Me pasaban en el Top Five y me hacían conch... toda la semana. Lo hacían ustedes y era re cool. La verdad que no hubo intención de mi parte de ofenderte, cosa que sí la hubo de parte de ustedes en CQC", cerró categórico Lussich.