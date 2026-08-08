Mauro Icardi volvió a cruzar a Wanda Nara y fue contundente sobre el supuesto video de sus hijas

Luego, el futbolista apuntó directamente al supuesto origen de la grabación y mencionó a Nicolás Payarola, quien fue abogado de Wanda Nara. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola ”, expresó.

En esa misma línea, Icardi lanzó una llamativa reflexión relacionada con la estrategia judicial de la otra parte. “Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, manifestó, dejando nuevamente planteada su postura sobre el enfrentamiento legal.

Más adelante, el futbolista hizo referencia a la edad de sus hijas y al vínculo que mantienen con los adultos de su entorno. “Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, sostuvo.

Pero su descargo no terminó allí. Mauro Icardi también cuestionó la idea de que la maternidad sea suficiente para convertirse en un ejemplo para los hijos. “Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, afirmó.

En otro tramo de la publicación, el jugador volvió a referirse al expediente judicial y dejó una frase que anticipa su postura frente a lo que pueda ocurrir próximamente: “Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”.

Además, recordó un informe que forma parte de la causa y que, según su mirada, debería ser tenido en cuenta por la Justicia. “No me olvido el relato o informe del defensor de menores y de la licenciada sobre el comportamiento de mis hijas en 2025 estando con su madre. Creo que el juez se saltó esa página y no la leyó”, señaló.

Mientras tanto, el supuesto video continúa generando repercusiones. El material había sido desmentido por la madre de Wanda Nara, pero este viernes Fernanda Iglesias volvió a asegurar que la grabación existe y anticipó que será presentada ante la Justicia.

“Lo tengo que grabar en un pendrive, eso es lo que más nerviosa me pone”, reconoció la panelista de Puro Show (El Trece), al explicar que entregará el archivo para que sea incorporado al expediente judicial.

Como cierre de su seguidilla de publicaciones, Mauro Icardi compartió otra historia de Instagram con un proverbio que rápidamente llamó la atención: “¿Cómo es que dice el dicho? Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”.

La enigmática frase volvió a generar especulaciones acerca de quién sería el destinatario de sus palabras y sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que continúa abierto tanto en las redes sociales como en el ámbito judicial.

Qué se ve en el sensible video que complica a Wanda Nara e involucra a sus hijas

Un nuevo episodio volvió a tensionar el enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi luego de que saliera a la luz la existencia de un video que ya habría sido incorporado a la causa y que tiene como figura central a Nora Colosimo, madre de la empresaria.

La información fue revelada en Puro Show (El Trece), donde la periodista Fernanda Iglesias se refirió al contenido de la grabación y explicó que estaría relacionada con las hijas menores de la expareja y con el complejo escenario familiar que atraviesan en medio de la disputa legal.

De acuerdo con lo expuesto por la periodista, el material registraría un momento de fuerte tensión emocional protagonizado por las niñas. En ese contexto, Iglesias sostuvo que las menores quedarían involucradas en una situación que podría influir sobre lo que manifiestan respecto de su padre. “Se ve claramente cómo están siendo manipuladas para hablar en contra de su papá”, afirmó al describir las imágenes.

Por tratarse de menores de edad, en el programa resolvieron no exhibir el video públicamente. Sin embargo, brindaron algunos detalles sobre lo que se observa en la grabación, que incluiría episodios de llanto, discusiones y escenas de angustia entre las niñas, su madre y su abuela.

Además, durante el relato, señalaron que una de las menores habría defendido a Mauro Icardi frente a lo que estaba ocurriendo y manifestó: “Papá no me hizo nada”.

Según la versión presentada en el ciclo, Nora Colosimo habría intentado orientar posteriormente el relato de la niña con una frase concreta: “Él te amenazó”, buscando que la menor mantuviera esa versión sobre el episodio registrado en el video.