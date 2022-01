Mica Tinelli ya lo decidió y se va del país

Pero este no será el caso del novio de Mica Tinelli. Porque tal parece que la hija del conductor de ShowMarch está dispuesta a dejar todo y acompañarlo al país azteca. Al menos así lo confirmó ella misma desde sus redes sociales.

Lo cierto es que durante las últimas horas los seguidores Mica llenaron su cuenta de Instagram consultándole qué haría al confirmarse la partida de su novio al país mexicano para continuar allí su carrera futbolística. Fue así que cansada del aluvión de consultas, Mica Tinelli decidió hablar brevemente desde sus historias de Instagram este jueves por la noche y confirmar que se irá con su pareja para acompañarlo. "No voy a responder todas las preguntas... Pero básicamente es la misma", dijo la hermana de Cande. "Sí, me voy a México. ¡Obvio!".

Soledad Aquino recordó a Santiago, el hijo que perdió cuando estaba con Marcelo Tinelli

Soledad Aquino recordó la tristeza que atravesó cuando, hace 35 años, perdió un hijo mientras estaba en pareja con Marcelo Tinelli. La mamá de Micaela y Candelaria además iba a tener a Santiago pero reveló que el embarazo no llegó a termino.

"A los 24 años, con 8 meses y 20 días de embarazo, perdí a mi hijo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta", contó a la revista ¡Hola!. “Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió. En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida", recordó.

Todo lo que le pasó el último año, en el que por una cirrosis debió recibir una donación de hígado, le hizo recordar a todo esto: "A mediados de marzo del año pasado cuando me descompuse pensé que era más de lo mismo, un cólico. Por suerte mi hermana insistió en llevarme a una clínica, porque veía que no mejoraba ni un poco. Ahí saltó que tenía una hemorragia interna y el hígado ya lo tenía a la miseria. Los médicos me dijeron que tenía que hacerme un trasplante".

La ex modelo casi pierda la vida ya que sufrió dos paros cardíacos durante la operación, pero resistió. "De esta terrible experiencia descubrí que el cariño de la gente, de todos los que te quieren, es lo que te empuja a seguir resistiendo, porque hay un momento dado que sólo se trata de resistir. Ya no podés más y sólo está en vos seguir aguantando un poco más", cerró.