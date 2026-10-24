A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONMOVEDOR

Miguel Ángel Solá se quebró al recordar a su mamá: "Gracias a Mercedes Funes ahora..."

El actor compartió un conmovedor relato sobre lo que le sucede al trabajar con Mercedes Funes en teatro. Cómo su compañera lo ayudó a reencontrarse con recuerdos de su madre que creía perdidos.

24 oct 2026, 08:00
Miguel Ángel Solá
Miguel Ángel Solá

Miguel Ángel Solá abrió su corazón y contó una experiencia que lo atraviesa profundamente desde que protagoniza Por el placer de volver a verla junto a Mercedes Funes. Durante una entrevista en Sola en los bares, el programa de Karim González, el actor explicó que el trabajo sobre el escenario le permitió recuperar recuerdos de su mamá, incluso el sonido de su voz.

Conmovido, reveló que durante mucho tiempo la imagen de su madre había quedado reducida a una fotografía. Sin embargo, algo comenzó a cambiar mientras compartía las funciones con su compañera en el Paseo La Plaza.

“Yo recordaba a mi mamá con una foto en blanco y negro, nada más, sin movimiento. No recordaba su voz”, expresó Solá al describir cómo había conservado ese recuerdo con el paso de los años.

El actor explicó que esa transformación no ocurrió desde el primer momento. Fue al observar con mayor atención la interpretación de Funes cuando empezó a reconocer lo que la obra despertaba en él.

“Al principio nada. Solamente cuando empecé a observar bien a Mercedes y lo que era su trabajo, entendí que era algo que me estaba pasando”, relató.

El conmovedor agradecimiento de Miguel Ángel Solá a Mercedes Funes

Durante la charla, Solá destacó que lo que siente al actuar con Funes va más allá de cualquier parecido entre ella y su madre. Según explicó, es su manera de construir el personaje la que lo conecta con aquel vínculo.

“Aunque Mercedes no tenga la misma voz de mi mamá, y aunque no sea parecida físicamente, no sé qué hacen. Mezcla, como las grandes actrices, de tal manera que me hace sentir hijo”, manifestó, con la voz quebrada.

El reconocimiento también incluyó al director Manuel González Gil y a la música de Martín Bianchedi, dos aportes que mencionó al intentar explicar el efecto que tuvo este trabajo en su vida.

“He podido, gracias a esta obra, gracias a mi amigo Manuel, gracias a la música maravillosa de Martín, recomponer a mi mamá”, sostuvo.

Y enseguida compartió la frase más movilizante de su testimonio: “La recuerdo en colores ahora a mi mamá. Y recuerdo su sonido de voz. Y bueno, me hace feliz”.

Cuando le preguntaron qué era exactamente lo que le provocaba tanta emoción, el actor reconoció que no encontraba una única respuesta. La interpretación de su compañera, la historia y la música se combinaban en una experiencia difícil de poner en palabras.

“¿Cómo voy a saber yo de qué es lo que me emociona? No sé. Me conmueve el total de todo eso”, respondió.

Así, Solá contó cómo Por el placer de volver a verla adquirió un significado personal que excede su trabajo como actor. En cada función, el encuentro con Mercedes Funes le permite volver a sentirse hijo y recuperar detalles de su mamá que el tiempo había desdibujado.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Miguel Ángel Solá Mercedes Funes

Lo más visto