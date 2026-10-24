Miguel Ángel Solá se quebró al recordar a su mamá: "Gracias a Mercedes Funes ahora..."

“Al principio nada. Solamente cuando empecé a observar bien a Mercedes y lo que era su trabajo, entendí que era algo que me estaba pasando”, relató.

El conmovedor agradecimiento de Miguel Ángel Solá a Mercedes Funes

Durante la charla, Solá destacó que lo que siente al actuar con Funes va más allá de cualquier parecido entre ella y su madre. Según explicó, es su manera de construir el personaje la que lo conecta con aquel vínculo.

“Aunque Mercedes no tenga la misma voz de mi mamá, y aunque no sea parecida físicamente, no sé qué hacen. Mezcla, como las grandes actrices, de tal manera que me hace sentir hijo”, manifestó, con la voz quebrada.

El reconocimiento también incluyó al director Manuel González Gil y a la música de Martín Bianchedi, dos aportes que mencionó al intentar explicar el efecto que tuvo este trabajo en su vida.

“He podido, gracias a esta obra, gracias a mi amigo Manuel, gracias a la música maravillosa de Martín, recomponer a mi mamá”, sostuvo.

Y enseguida compartió la frase más movilizante de su testimonio: “La recuerdo en colores ahora a mi mamá. Y recuerdo su sonido de voz. Y bueno, me hace feliz”.

Cuando le preguntaron qué era exactamente lo que le provocaba tanta emoción, el actor reconoció que no encontraba una única respuesta. La interpretación de su compañera, la historia y la música se combinaban en una experiencia difícil de poner en palabras.

“¿Cómo voy a saber yo de qué es lo que me emociona? No sé. Me conmueve el total de todo eso”, respondió.

Así, Solá contó cómo Por el placer de volver a verla adquirió un significado personal que excede su trabajo como actor. En cada función, el encuentro con Mercedes Funes le permite volver a sentirse hijo y recuperar detalles de su mamá que el tiempo había desdibujado.