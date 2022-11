Mora de Gran Hermano 2022 en una entrevista íntima: "Amo a Duki, pero no creo que me quiera"

Sobre sus primeras sensaciones al abandonar la casa confesó: "Extrañé a full, al estar sola en una habitación de hotel sin que nadie me venga a molestar fue triste, quería que me vengan a tirar cosas, tomar un mate. Extraño mucho estar dentro de la casa"

Mora sobre lo que se veía desde afuera y desde adentro de Gran Hermano

-¿Qué te faltó hacer o qué te arrepentís de no haber hecho?

Si bien todos teníamos una semana de base para jugar, tres semanas son muy poco y al comienzo yo jugaba mucho en mi cabeza, pensaba mucho las cosas y evidentemente me faltó comunicación con el público.

- Ustedes tenían una visión equivocada de lo que se veía de afuera...

Sí, obvio, lo que se “vende” afuera sobre los que más aguante tienen, si se mostraba lo que hacían adentro se iban en la primer placa.

-¿Pudiste ver lo que se generó en torno al bullying por las actitudes que tuviste, o ver lo que se generó en las redes sociales? Este Gran Hermano genera furor en comparación con otras ediciones...

Creo que en la red social en la que más se habla de todo es Twitter, que es la que con más cuidado voy usando. El resto por suerte mi familia se encargó de contestar mensajes. Es muy pronto ponerme a leer todo, de a poco voy leyendo a los Hater, porque siento que todo de golpe es demasiado.

-¿Crees que te pueden afectar?

Lo que me puede afectar es mi círculo, y tengo muy presente que es un show, un espectáculo, y las tres semanas que estuve en GH no me definen como persona. Mientras yo y mi círculo cercano lo tengamos presente, estoy tranquila. Que en Twitter me bardeen es feo pero esas personas no me conocen.

-¿Entrarías a la casa de nuevo si hay repechaje?

Obvio, me encantaría.

-¿Qué harías si entrás?

No iría por lo obvio que sería ir contra Coti, y le comunicaría a la gente lo que pensaba sólo en mi cabeza, e intentar jugar lo mejor posible.

La nueva estrategia si entra a la casa de Gran Hermano en el repechaje

-¿Qué le dirías a la gente?

Que no se queden con la Mora de los recortes y sacada de contexto, porque como me estoy mostrando ahora es como me mostré dentro de la casa y como soy siempre. A muchos le sorprendió verme tranquila, pero en la casa y afuera soy igual, cualquiera que salga lo puede confirmar y me gustaría que me den la oportunidad de mostrar que hay una sola mora y es esta.

-¿Quién crees que se puede ir el domingo, o quién se merece ir?

Ninguno se merece irse, pero por lo que escucho afuera si La Tora va a placa es la que se va a ir.

-¿Cómo crees que va a ser tu vida, te gustaría seguir en los medios?

Sí, me encanta, a mi me interesaba la exposición y me gustaría seguir en los medios encontrando mi lugar, me encanta.

-Aprovechar las redes sociales...

Siento que todavía tengo mucho para aprender por que es raro entrar con 1200 seguidores y salir con 50 mil. Pero me gustaría seguir también por ahí.

-¿Qué sentís al verte en los portales?

Con estas notas espero demostrar como soy posta. No tengo nada que ocultar.

-¿Con tu mamá pudiste hablar?

Sí, hablamos por teléfono. Yo sabía que quizá le afectó mucho todo lo de afuera, lo que decían los hater, y le quería hacer entender que yo estaba bien y que no le de bolilla a eso. No tengo idea cuando la voy a ver, calculo que muy pronto pero no tengo fecha.

-¿Sigue sin ver el programa?

Creo que no lo va a ver, no le debe gustar mucho y lo veía porque estaba yo.

-¿A qué figura te gustaría conocer? ¿Te gustaría estar en algún programa como al de Tinelli, Mirtha o Susana?

Quiero conocer a Duki, a Messi, del ámbito de la tele no. Amo a Duki, se que es fanático de Agustín así que no creo que me quiera mucho.