El lanzamiento también está acompañado por un videoclip creado artísticamente por Alejandro Lerner y Nicolás Milone, inspirado en el diseño de la portada del tema realizado por Joaquín Levinton.

Alejandro Lerner y Joaquín Levinton, juntos en una canción que apuesta al rock

Con “Amor demente”, Lerner continúa mostrando el espíritu rockero que tendrá su próximo álbum.

El artista ya había sorprendido con “Déjame volver”, el primer adelanto de esta nueva etapa musical, que llegó acompañado por un impactante videoclip y un sonido diferente al de sus producciones anteriores.

Luego presentó “De otro mundo”, una colaboración con Juanse que reforzó esa búsqueda musical y contó con un videoclip animado realizado por Gabriel Lucero, reconocido por su trabajo en Gente Rota.

Ahora, con Joaquín Levinton como invitado especial, el músico suma una nueva colaboración a un proyecto que busca combinar su identidad artística con diferentes exponentes del rock argentino.

El gran presente de Alejandro Lerner: MasterChef Celebrity, premios y una exitosa gira

El lanzamiento de “Amor demente” llega en medio de un año especialmente intenso para Alejandro Lerner.

Durante 2026, el cantante llevó adelante su gira “Cara a cara”, con 17 presentaciones, entre ellas un concierto con entradas agotadas en el emblemático Auditorio Nacional del Sodre, en Montevideo.

Además, sorprendió al público con su participación en MasterChef Celebrity, el programa de Telefe, donde mostró una faceta diferente a la que sus seguidores están acostumbrados a ver sobre los escenarios.

A estos proyectos se sumó un importante reconocimiento a su trayectoria durante la primera edición de los Martín Fierro de la Música, una distinción que celebró su extensa carrera artística.

Como si fuera poco, recientemente se confirmó que también formará parte de la grilla del Quilmes Rock, uno de los festivales más importantes de la música nacional.

Alejandro Lerner se prepara para cerrar su gira y lanzar un nuevo disco

Mientras continúa trabajando en el estudio de grabación en las canciones de su próximo álbum, Lerner ya tiene una fecha especial para despedir el año junto a su público.

El próximo 6 de diciembre ofrecerá el último concierto de su gira “Cara a cara” en el Teatro Marín de San Isidro.

La presentación marcará el cierre de una etapa de conciertos y encuentros con sus seguidores, mientras el artista avanza con los preparativos de su nuevo trabajo discográfico.

Con tres adelantos publicados, colaboraciones con Juanse y Joaquín Levinton y una renovada apuesta por el rock, Alejandro Lerner se prepara para iniciar un nuevo capítulo en su trayectoria musical, a diez años de su último álbum de estudio.