A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
NOVEDAD

Aneley presenta Set Game 1 junto a Maxi Espíndola y Valen Vargas

En Set Game 1, Aneley comparte escenario con Maxi Espíndola y Valentín Vargas, en una interpretación vibrante que combina música, performance y deporte de una manera nunca antes vista.

2 oct 2025, 08:00
c095a1e1-6769-4d4e-84ff-29b8805ab151
c095a1e1-6769-4d4e-84ff-29b8805ab151

La artista Aneley acaba de lanzar Set Game 1, la primera entrega de un innovador ciclo de sesiones musicales grabadas dentro de una cancha de pádel. Con una puesta en escena impactante, luces, pantallas, energía y la banda en vivo tocando sobre el césped sintético, esta propuesta está revolucionando las redes y marcando el inicio de una nueva etapa artística.

En Set Game 1, Aneley comparte escenario con Maxi Espíndola y Valentín Vargas, en una interpretación vibrante que combina música, performance y deporte de una manera nunca antes vista, interpretando la canción clásica “Por ese Hombre” del Dúo Pimpinela junto a Dyango con una Producción musical de Alex Rompiendo El Beat.

Aneley: “Queríamos hacer algo distinto, sacar la música del escenario tradicional y llevarla a un lugar inesperado, donde la energía se sienta viva y divertida, como un juego”, ya que con mi pareja Dami Bravo (Cantante) jugamos Pádel y la idea la Dirigimos y creamos juntos, cuenta Aneley sobre la experiencia.

El proyecto “Set Game” estará compuesto por seis sesiones en total, todas grabadas dentro de una cancha de pádel, cada una junto a diferentes artistas invitados. La primera ya se convirtió en un fenómeno viral en redes, acumulando miles de reproducciones y comentarios que celebran la originalidad de la propuesta.

Con esta serie, Aneley reafirma su sello creativo y su búsqueda constante por romper moldes, fusionando música, estética y performance en un formato único con la producción General de Indyana Récords.

Embed - Aneley, Maxi Espindola, Valen - Por Ese Hombre (Video Oficial) Set Session 1

Sobre Aneley

Aneley es una artista argentina que se destaca por su voz y por su capacidad de innovación en el universo de la Cumbia Base Romántica, con ya 50.000.000 de reproducciones con su Hit “Estaba aquí pensando” siendo furor este 2025 en Argentina y en varios países limítrofes.

Con cada proyecto, explora nuevas formas de conectar con su público, combinando música, arte y experiencias visuales de alto impacto.

d528f225-ab73-490e-afe7-81dc7c76875a

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto