Aneley presenta Set Game 1 junto a Maxi Espíndola y Valen Vargas

Con esta serie, Aneley reafirma su sello creativo y su búsqueda constante por romper moldes, fusionando música, estética y performance en un formato único con la producción General de Indyana Récords.
Embed - Aneley, Maxi Espindola, Valen - Por Ese Hombre (Video Oficial) Set Session 1
Sobre Aneley
Aneley es una artista argentina que se destaca por su voz y por su capacidad de innovación en el universo de la Cumbia Base Romántica, con ya 50.000.000 de reproducciones con su Hit “Estaba aquí pensando” siendo furor este 2025 en Argentina y en varios países limítrofes.
Con cada proyecto, explora nuevas formas de conectar con su público, combinando música, arte y experiencias visuales de alto impacto.
