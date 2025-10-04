Se supo cómo hace Morena Rial para seguir ganando plata estando detenida en el penal de Magdalena

IG Morena Rial - carta desde la cárcel

Cabe señalar que estas recientes acciones no fueron bien vistas por muchos usuarios, quienes le hicieron saber a través de sus comentarios cuán importante sería que pudiera conseguir un trabajo real "como una persona común".

Claro que quien se encarga de hacer los posteos es su community manager, que cumple con la función de llevarle adelante las redes sociales, organizarle la agenda y cerrar los acuerdos económicos, varios de ellos millonarios por cierto.

Lo cierto es que varios emprendedores consideraron una buena oportunidad para visibilizar sus productos, dado que con la detención de Morena la realidad es que su cuenta de Instagram está recibiendo más visita que las habituales, incluso ha sumado una buena cantidad de seguidores desde que está en la cárcel.

IG Morena Rial acciones estando presa 1

Por qué volvieron a detener a Morena Rial y de qué está acusada

Morena Rial atraviesa nuevamente un complicado frente judicial. La hija del conductor Jorge Rial fue detenida esta semana después de que la Justicia le revocara la excarcelación concedida meses atrás. Según se informó, la decisión se tomó porque no cumplió con varias de las condiciones que se le habían impuesto para continuar el proceso en libertad.

El fiscal del caso detalló que la imputada “incumplió con la obligación de presentar constancias de tratamiento psicológico-psiquiátrico, no justificó ausencias en presentaciones judiciales y tampoco presentó constancia de empleo o medio de subsistencia”. Ante estos incumplimientos, la medida de excarcelación quedó automáticamente sin efecto y se ordenó su arresto.

Morena está imputada por un robo agravado ocurrido el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina, partido de San Isidro. De acuerdo con la acusación, junto a otras personas, “interrumpieron el suministro de energía eléctrica, forzaron una ventana y sustrajeron pertenencias, entre ellas una libreta”. La modalidad utilizada es conocida como “escruche”, que implica ingresar a una casa deshabitada mediante la efracción de aberturas.

Morena Rial presa (1)

Tras la revocación, efectivos policiales la detuvieron en un departamento del barrio porteño de Caballito. Actualmente, se encuentra alojada en la Unidad Penal N°51 de Magdalena, donde permanecerá mientras avance el proceso judicial en su contra. La defensa, sin embargo, ya trabaja en un recurso para intentar revertir la medida.

La figura penal que se le atribuye es “robo agravado por efracción y escalada”, con una pena prevista que va de tres a diez años de prisión. En paralelo, la mediática enfrenta otro proceso judicial por “robo en banda”, lo que complica aún más su situación legal.

Desde que volvió a prisión, Morena Rial generó revuelo mediático por su rebeldía. En las primeras horas de su detención, incluso inició una huelga de hambre como protesta por la decisión de la Justicia.

En este contexto, el futuro judicial de Morena se perfila incierto: su causa podría extenderse varias semanas y, de no prosperar el pedido de su defensa, deberá permanecer detenida hasta que la Justicia defina su responsabilidad en el hecho ocurrido en Villa Adelina.