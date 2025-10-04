Se supo cómo hace Morena Rial para seguir ganando plata estando detenida en el penal de Magdalena

Esta semana Morena Rial quedó nuevamente detenida tras incumplir los requisitos impuestos por la Justicia tras la excarcelación excepcional que había conseguido durante el verano por su condición de ser madre de un bebé de pocos meses de vida.
A pesar de su angustia y desesperación, Morena Rial tiene la esperanza de recuperar pronto la libertad por lo que dejó instrucciones para seguir generando ingresos. Aquí, todos los detalles.
Así, la hija de Jorge Rial fue trasladada al penal de Magdalena el miércoles pasado donde permanecerá hasta tanto se lleve a cabo el juicio correspondiente por los delitos que se le imputan o, en su defecto, hasta que su abogado consiga que le otorguen la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
En tanto, a pesar de que su situación es bastante complicada, lo cierto es que Morena no pierde la esperanza de salir en breve de la cárcel. Es por eso que la influencer dejó expresas instrucciones a su community manager para que sus redes sociales continúen activas con las diversas acciones a través de las cuales viene generando ingresos todo este tiempo.
Y mientras su cuenta de Instagram publicó una carta escrita de puño y letra de la mismísima Morena desde la cárcel a través de las historias virtuales, por la misma vía puede verse que su cuenta continúa promocionando desde casinos online hasta tarotistas y similares, donde cuenta con la nada despreciable cifra de 1,3 millones de seguidores que ven a diarios sus publicaciones.
Cabe señalar que estas recientes acciones no fueron bien vistas por muchos usuarios, quienes le hicieron saber a través de sus comentarios cuán importante sería que pudiera conseguir un trabajo real "como una persona común".
Claro que quien se encarga de hacer los posteos es su community manager, que cumple con la función de llevarle adelante las redes sociales, organizarle la agenda y cerrar los acuerdos económicos, varios de ellos millonarios por cierto.
Lo cierto es que varios emprendedores consideraron una buena oportunidad para visibilizar sus productos, dado que con la detención de Morena la realidad es que su cuenta de Instagram está recibiendo más visita que las habituales, incluso ha sumado una buena cantidad de seguidores desde que está en la cárcel.
Morena Rial atraviesa nuevamente un complicado frente judicial. La hija del conductor Jorge Rial fue detenida esta semana después de que la Justicia le revocara la excarcelación concedida meses atrás. Según se informó, la decisión se tomó porque no cumplió con varias de las condiciones que se le habían impuesto para continuar el proceso en libertad.
El fiscal del caso detalló que la imputada “incumplió con la obligación de presentar constancias de tratamiento psicológico-psiquiátrico, no justificó ausencias en presentaciones judiciales y tampoco presentó constancia de empleo o medio de subsistencia”. Ante estos incumplimientos, la medida de excarcelación quedó automáticamente sin efecto y se ordenó su arresto.
Morena está imputada por un robo agravado ocurrido el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina, partido de San Isidro. De acuerdo con la acusación, junto a otras personas, “interrumpieron el suministro de energía eléctrica, forzaron una ventana y sustrajeron pertenencias, entre ellas una libreta”. La modalidad utilizada es conocida como “escruche”, que implica ingresar a una casa deshabitada mediante la efracción de aberturas.
Tras la revocación, efectivos policiales la detuvieron en un departamento del barrio porteño de Caballito. Actualmente, se encuentra alojada en la Unidad Penal N°51 de Magdalena, donde permanecerá mientras avance el proceso judicial en su contra. La defensa, sin embargo, ya trabaja en un recurso para intentar revertir la medida.
La figura penal que se le atribuye es “robo agravado por efracción y escalada”, con una pena prevista que va de tres a diez años de prisión. En paralelo, la mediática enfrenta otro proceso judicial por “robo en banda”, lo que complica aún más su situación legal.
Desde que volvió a prisión, Morena Rial generó revuelo mediático por su rebeldía. En las primeras horas de su detención, incluso inició una huelga de hambre como protesta por la decisión de la Justicia.
En este contexto, el futuro judicial de Morena se perfila incierto: su causa podría extenderse varias semanas y, de no prosperar el pedido de su defensa, deberá permanecer detenida hasta que la Justicia defina su responsabilidad en el hecho ocurrido en Villa Adelina.